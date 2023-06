Κοινωνία

Τραμ: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια το Σάββατο

Τι θα ισχύσει για τα δρομολόγια του τραμ του Σάββατο και ποιες ώρες θα αλλάξουν.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Τραμ θα υπάρξουν αύριο Σάββατο 3 Ιουνίου λόγω της διεξαγωγής του 1ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, αύριο από τις 20:00 έως τις 23:00 τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη -Σύνταγμα» θα εκτελούνται στα τμήματα Σύνταγμα-Νέος Κόσμος & Πικροδάφνη-Παναγίτσα. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Μπακνανά», «Αιγαίου», «Αγίας Φωτεινής», «Μεγάλου Αλεξάνδρου», «Αγία Παρασκευή», «Μηδείας Μυκάλης», «Ευαγγελική Σχολή» και «Αχιλλέως και Αμφιθέας».

