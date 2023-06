Κοινωνία

Τροχαίο – Νίκαια: Βίντεο σοκ από παράσυρση ηλικιωμένης πεζής

Οι εικόνες είναι πολύ σκληρές. Σε σοκ ο οδηγός που την παρέσυρε.

Της Αντιγόνης Θάνου

Μία ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το πρωί της Πέμπτης, στη Νίκαια, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το τροχαίο συνέβη στη Γρηγορίου Λαμπράκη και Συμμάχων και στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 φαίνεται η 71χρονη να περπατάει από το πεζοδρόμιο προς το δρόμο.

Φαίνεται ότι δεν κοιτάζει εάν περνάει κάποιο όχημα, συνεχίζει και εκείνη την στιγμή έρχεται με ταχύτητα ένα όχημα που κυριολεκτικά εκτοξεύει στον αέρα την ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41 ετών οδηγός ερχόταν από τον Κορυδαλλό και πήγαινε προς την Νίκαια, φαίνεται στο βίντεο ότι αμέσως σταμάτησε.

Ο οδηγός σταμάτησε και κατέβηκε κάτω τρέχοντας να βοηθήσει τη γυναίκα.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ωστόσο λίγο μετά κατέληξε ενώ ο οδηγός συνελήφθη.

