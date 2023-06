Κόσμος

Τουρκία: Οι υποψήφιοι υπουργοί και η αντίδραση του Χρηματιστηρίου

Θετικά κινήθηκαν οι αγορές απέναντι στην Τουρκία. Τα ονόματα που «φλερτάρουν» για τις υπουργικές καρέκλες και ο επικρατέστερος Υπουργός Οικονομικών.

Πριν ακόμη διοριστεί Υπουργός Οικονομικών ο Μεχμέτ Σιμσέκ οι αγορές άρχισαν να ανταποκρίνονται θετικά στην Τουρκία. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το Χρηματιστήριο άνοιξε με άνοδο και έκλεισε επίσης ανοδικά σήμερα. Και αυτό επειδή ο Μεχμέτ Σιμσέκ θα ακολουθήσει μια ορθόδοξη πολιτική. Μάλιστα ο ίδιος πρότεινε και το όνομα που όπως φημολογείται θα αναλάβει επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας. Μια «εξαίρετη Τουρκάλα», όπως την αποκαλούν, η Χαφιζέ Γκαγιέ Ερκάν η οποία εργάζεται σε οικονομικό κολοσσό στις ΗΠΑ.

Πηγές του ΑΝΤ1 από την Άγκυρα αναφέρουν ότι τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο με το νέο Υπουργικό. Μόνο ο Ταγίπ Ερντογάν γνωρίζει τα ονόματα, ούτε καν οι πιο στενοί τους συνεργάτες. Μάλιστα σήμερα κανένας από τους Υπουργούς δεν ορκίστηκε στη βουλή περιμένοντας την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν. Ούτε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ούτε ο Χουλουσί Ακάρ, ούτε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού. Όλοι είναι σε αναμονή. Παρόλα αυτά οι φήμες

«οργιάζουν». Για ΥΠΕΞ εκτός από Ιμπραχίμ Καλίν και Τσαβούσογλου συζητείται τώρα και το όνομα Φαχρετίν Αλτούν. Για Υπουργός Άμυνας συζητείται και Ακάρ αλλά και ο αρχηγός του στρατού Γιασάρ Γκιουλέρ. Μόνο ο Ερνοτγάν γνωρίζει.

Ο Ερντογάν αποδέχτηκε τους όρους Σιμσέκ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοσιογράφου Νουράι Μπαμπατζάν, ο Μεχμέτ Σιμσέκ εξήγησε την οικονομική εικόνα με αριθμούς και πίνακες. Για παράδειγμα, είπε: "Δεν έχει νόημα να λέμε ότι το επιτόκιο είναι 8,5%. Διότι τα επιτόκια στην αγορά είναι πολύ υψηλότερα από αυτό το ποσοστό".

Ο Σιμσέκ ανέφερε ότι τα μέτρα λιτότητας πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν άμεσα, διαφορετικά την Τουρκία περιμένει μια μεγάλη κρίση. Δήλωσε ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια νέα χρηματοπιστωτική και νομισματική πολιτική και ότι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να αλλάξει. Ο Σιμσέκ λέγεται μάλιστα ότι έδωσε στον Τούρκο πρόεδρο και ονόματα που θα μπορούσαν να αναλάβουν σωστά αυτό το έργο. Ο Σιμσέκ τόνισε ότι η πολιτική των επιτοκίων πρέπει να είναι ευέλικτη, ότι η θετική ατμόσφαιρα που πρέπει να δημιουργηθεί θα ανοίξει την πόρτα σε εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό και ότι χρειάζεται ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Ο Σιμσέκ φέρεται επίσης να εξήγησε ότι εάν υπάρξει το απαραίτητο περιβάλλον, θα μπορούσε να υπάρξει εισροή 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πρώτη φάση από ξένο ταμείο, με το οποίο συνεργάζεται. Εξηγείται επίσης ότι η ανάκαμψη δεν θα είναι τόσο ξαφνική. Ο Ερντογάν φέρεται αρχικώς να διαφωνούσε με τον Σιμσέκ και προσπαθούσε να του εξηγήσει τον σκοπό της πολιτικής που εφάρμοζαν, αλλά όταν ο πρώην υπουργός έδειξε τη διαφορά με αριθμούς και στοιχεία, στο τέλος ο Τούρκος πρόεδρος δεν έφερε αντίρρηση και παρέμεινε σιωπηλός.

