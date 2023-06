Οικονομία

Market Pass: Νέες πληρωμές την Παρασκευή

Οι δικαιούχοι που θα "δουν" σήμερα το market pass να πιστώνεται με την νέα δόση.

Ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 6 Ιουνίου η πληρωμή της προτελευταίας δόσης του Market Pass, για εκείνους που έχουν επιλέξει να λάβουν την σχετική ενίσχυση μέσα από την άυλη ψηφιακή κάρτα.

Η πίστωση θα γίνει σε 645.000 δικαιούχους με το συνολικό ποσό, αυτής της πληρωμής, να ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί επίσης ότι αναμένεται να λάβουν αναδρομικά το ποσό που δικαιούνται όλοι εκείνοι που ενώ είχαν κάνει αίτηση και είχε εγκριθεί, εντούτοις είχαν δηλώσει λάθος IBAN ή ο τραπεζικός τους λογαριασμός ήταν ανενεργός.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αποδεκτών είχε λάβει email που καλούσε τους δικαιούχους να διορθώσουν το λάθος.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές του Market Pass ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο και ολοκληρώνονται τον Ιούλιο. Οι δικαιούχοι, που είχαν επιλέξει κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, έλαβαν στις αρχές Μαΐου την τελευταία επιδότηση για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο. Όσοι προτίμησαν την κατάθεση του επιδόματος στην άυλη κάρτα θα εισπράξουν την τελευταία δόση στις 3 Ιουλίου.

Σημειώνεται πως οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες λήγουν αυτομάτως στις 31/8/2023 και δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές μετά την ημερομηνία αυτή.

Δικαιούχοι του Market Pass είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα κριτήρια εισοδήματος και αξίας ακίνητης περιουσίας της που έχουν οριστεί.

Η άυλη ψηφιακή κάρτα του Market Pass χρησιμοποιείται σε POS που διαθέτουν τα Super Market, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοποιεία και διάφορα καταστήματα τροφίμων.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ αγορών.

Τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Ένα μονομελές νοικοκυριό θα λάβει 22 ευρώ

Ένα ζευγάρι χωρίς τέκνα θα πάρει 32 ευρώ

Μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο θα λάβει 32 ευρώ

Μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα θα πάρει 42 ευρώ

Ένα ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο θα λάβει 42 ευρώ

Ένα ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα θα πάρει 52 ευρώ

Ένα ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα θα λάβει 62 ευρώ

Ένα ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα θα πάρει 72 ευρώ

