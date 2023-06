Κοινωνία

Ωρωπός: έκλεψε χιλιάδες ευρώ και συνελήφθη

Τι "πρόδωσε" τον δράστη. Πού είχε κρύψει τα χρήματα και οι... αγορές που πραγματοποίησε.

Η ιδιοκτήτρια ενός σπιτιού κατήγγειλε ότι άγνωστοι είχαν κλέψει μία σακούλα με 35.000 ευρώ που είχε κρύψει κάτω από το κρεβάτι στο σπίτι της στον Κάλαμο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού ερεύνησαν την υπόθεση και βρήκαν ακόμη και τα ίχνη από τα παπούτσια του δράστη στο πάτωμα. Τον ταυτοποίησαν, πρόκειται για έναν 22χρονο. Χθες το πρωί τον κάλεσαν στο τμήμα αλλά δεν του είπαν στο τηλέφωνο τον λόγο. Εκείνος πήγε και όταν το εξήγησαν διά ζώσης πως ξέρουν ότι το έκανε, εκείνος τους έβρισε και το αρνήθηκε ωστόσο υπό το βάρος των πιέσεων και τον αποδείξεων το παραδέχθηκε.

Μάλιστα πήγε τους αστυνομικούς σε ένα σημείο όπου είχε θάψει τα λεφτά. Δεν ήταν όλο το ποσό. Έλειπαν 7 χιλιάρικα τα οποία δύο ημέρες μετά την κλοπή τα έδωσε για να αγοράσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και άλλα διόμιση χιλιάδες, λεφτά τα οποία έπαιξε στον τζόγο και έκανε αγορές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 1-6-2023, στον Ωρωπό από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 22χρονος ημεδαπός για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κλοπή από οικία και εξύβριση.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας διάρρηξης σε οικία στην περιοχή του Ωρωπού, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης αποδεικτικών μέσων και πληροφοριακών στοιχείων, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας ο 22χρονος ως δράστης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Ο κατηγορούμενος βραδινές ώρες της 27-5-2023, αφού έθραυσε την μπαλκονόπορτα της οικίας, εισήλθε σε αυτήν και αφαίρεσε από το εσωτερικό της τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των -35.000- ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τις αμέσως επόμενες μέρες από τη διάρρηξη ο 22χρονος διέθεσε μέρος του χρηματικού ποσού σε πλήθος ηλεκτρονικών αγορών και στην αγορά αυτοκινήτου, το οποίο κατασχέθηκε.

Επιπλέον, έπειτα από υπόδειξη του κατηγορούμενου στους αστυνομικούς, βρέθηκε και κατασχέθηκε, σε δασική έκταση στην περιοχή του Ωρωπού, το χρηματικό ποσό των -23.645- ευρώ, το οποίο ήταν τοποθετημένο μέσα σε σακούλες.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, βρέθηκε μέρος του ρουχισμού που φορούσε κατά τη διάρκεια της διάρρηξης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών."





