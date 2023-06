Κοινωνία

Ναρκωτικά σε δυτική Αττική και Πειραιά διακινούσε σπείρα (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων. Πώς δρούσε η οργάνωση.

Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κάνναβη και κοκαΐνη εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Ναρκωτικών σε περιοχές της δυτικής Αττικής και του Πειραιά.

Τρία μέλη της οργάνωσης και μία γυναίκα συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 70 κιλά ακατέργαστης και 9 κιλά κατεργασμένης (σοκολάτα) κάνναβης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 280.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (1 Ιουνίου 2023) τρία (3) μέλη της οργάνωσης (ημεδαπός και 2 αλλοδαποί) καθώς και έτερη 60χρονη ημεδαπή, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Η οργάνωση είχε επαγγελματική υποδομή και λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση και μεθοδολογία δράσης (modus operandi), ενώ παράλληλα όπως διαπιστώθηκε τα μέλη της λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Πιο αναλυτικά, από την αξιοποίηση των στοιχείων που ανέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας καθώς και από τη δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση καθώς και ο ρόλος κάθε μέλους και συγκεκριμένα:

34χρονος αλλοδαπός (οργανωτής και κατευθύνων) ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση προμηθευτών και πελατών καθώς και τη διακίνηση των ναρκωτικών, με άμεσους συνεργάτες του 19χρονο αλλοδαπό, ο οποίος μετέφερε και διακινούσε ναρκωτικές ουσίες και 33χρονο ημεδαπό, που ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση, φύλαξη και διακίνηση των ναρκωτικών, καθώς και την διάθεση της οικίας του για τη φύλαξη των ναρκωτικών (καβάτζα).





Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 33χρονου και της 60χρονης, καθώς και στην κατοχή των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

70- κιλά και -741,2- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

9- κιλά και -170- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη(σοκολάτα),

564- γραμμάρια κοκαΐνη,

515- γραμμάρια άχρωμης κρυσταλλικής ουσίας, άγνωστης χημικής σύστασης,

400 ευρώ,

Ι.Χ. δίκυκλη μοτοσικλέτα,

3- ζυγαριές ακριβείας

4-κινητά τηλέφωνα και

φορητό χρηματοκιβώτιο με το κλειδί του.