Υγεία - Περιβάλλον

Κάρπαθος: ξύπνησε από το κώμα ο 11χρονος που έπεσε με το ποδήλατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευχάριστα νέα για το αγοράκι που είχε πέσει με το ποδήλατό του. Το μήνυμα της μητέρας του και το "ευχαριστώ".

Αισιόδοξα είναι τα νέα για τον 11χρονο Μανώλη που βρισκόταν εδώ και ημέρες διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μετά από πτώση που είχε με το ποδήλατό του.

Το αγόρι, είχε πέσει από το ποδήλατο του το απόγευμα της Δευτέρας, 29 Μάϊου 2023, στον παραλιακό στα Πηγάδια της Καρπάθου.

Ο μικρός χτύπησε από την πτώση και αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καρπάθου όπου διασωληνώθηκε, εκεί του χορηγήθηκε καταστολή και στη συνέχεια έγινε αεροδιακομιδή στο Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ.

Όπως αναφέρει το karpathiakanea.gr, η μητέρα του μετέδωσε τα ευχάριστα νέα στα social media, γράφοντας:

«Καταρχάς ευχαριστώ όλους για τις προσευχές, ο Θεός μάς άκουσε και έκανε το θαύμα του! Ο Μανώλης ξύπνησε και είναι καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και το προσωπικό της ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού, Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου που έδωσαν τεράστια μάχη για το παιδί μου. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, να σας έχει ο Θεός πάντα καλά».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Τροχαίο - Κηφισίας: η στιγμή της παράσυρσης παιδιού και ηλικιωμένης από μηχανή (βίντεο)

Παυλόπουλος στον ΑΝΤ1: οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου (βίντεο)