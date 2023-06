Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία: για πρώτη φορά live εικόνες από τον Άρη (βίντεο)

Μία ιστορική στιγμή για την επιστήμη καθώς για πρώτη φορά μεταδόθηκαν εικόνες ζωντανά από τον πλανήτη Άρη.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) μετέδωσε για πρώτη φορά εικόνες σε ζωντανό χρόνο από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη, σε μια ιστορική ζωντανή μετάδοση που γίνεται μέσω YouTube.

Κατά τη διάρκεια μιας ώρας, νέες εικόνες του Άρη εμφανίζονταν περίπου κάθε 50 δευτερόλεπτα.

Οι εικόνες δείχνουν τον πλανήτη όπως δεν τον έχει δει κανείς ποτέ πριν, δήλωσε ο ESA πριν το Live straming

Με την εκδήλωση, γιορτάζεται η 20ή επέτειος από την εκτόξευση του τροχιοδρόμου Mars Express του οργανισμού – μια αποστολή για τη λήψη τρισδιάστατων εικόνων της επιφάνειας του πλανήτη, ώστε να τον δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα δούμε τον Άρη όπως είναι τώρα – όσο πιο κοντά στο αρειανό “τώρα” μπορούμε να φτάσουμε! Έχουμε ξαναδεί εικόνες του Άρη στο παρελθόν; Ναι, αλλά όχι ζωντανά», τόνισε η ESA σε ανακοίνωσή της.

