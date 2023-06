Κοινωνία

Άλιμος: Φωτιά από εμπρησμό σε κατάστημα με έπιπλα (βίντεο)

Σε εμπρησμό φαίνεται πως οφείλεται το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Μάχη των πυροσβεστών για να μην επεκταθεί η φωτιά. Κλειστή για ώρες η λεωφόρος Ποσειδώνος.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα του Σαββάτου για φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο κτηρίου στον Άλιμο, όπου στεγάζεται κατάστημα με έπιπλα.

Το κτήριο βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, το ρεύμα της οποίας προς την Αθήνα έκλεισε για περίπου 90 λεπτά, για να διευκολυνθούν οι πυροσβέστες στο έργο της κατάσβεσης και να μην κινδυνεύσουν οδηγοί και επιβάτες διερχόμενων οχημάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 ειδικά κλιμακοφόρα οχήματα.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις καταγραφές σε βίντεο ντοκουμέντο, οφείλεται σε εμπρησμό, καθώς έχουν αποτυπωθεί άγνωστοι να πετούν έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, τύπου μολότοφ και αμέσως να ξεπηδούν οι φλόγες στο κατάστημα.

Αλιμος φωτιά τωρα pic.twitter.com/jLTWX8RvWx — aristeides the just (@AristeidesRos) June 3, 2023

Γύρω στις 06:30 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Οι πυροσβέστες ζήτησαν την συνδρομή της Τροχαίας και της Αστυνομίας για την διερεύνηση της υπόθεσης.