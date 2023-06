Αθλητικά

Diamond League - Φλωρεντία: Παγκόσμιο ρεκόρ από την Κίπιεγκον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ από τις δις Ολυμπιονίκη δρομέα. Τι έγινε στο άλμα επί κοντώ, όπου συμμετείχε η Κατερίνα Στεφανίδη.

Η δύο φορές Ολυμπιονίκης και ισάριθμες παγκόσμια πρωταθλήτρια, Φέιθ Κίπιεγκον, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 1.500 μέτρα σε 3:49.11, στο τρίτο Diamond League της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, που φιλοξενείται στη Φλωρεντία της Ιταλίας.

Η Κενυάτισσα δρομέας μεσαίων αποστάσεων «έσπασε» το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει η Γκενζέμπε Ντιμπάμπα από την Αιθιοπία (3:50.07) τον Ιούλιο του 2015.

One word - SUBLIME



It's a MASSIVE WORLD RECORD ?? for Faith Kipyegon who runs 3:49.11 over 1500m ??



??% the greatest female athlete over 1500m ever.



?? @matthewquine #DiamondLeague ?? #FlorenceDL ???? pic.twitter.com/TgaFxmOtpv — Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 2, 2023

Η Κατερίνα Στεφανίδη ολοκλήρωσε από την όγδοη θέση τις προσπάθειες της στο Diamond League της Φλωρεντίας, με άλμα στα 4,41 μέτρα.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του επί κοντώ στην τρίτη αγωνιστική στάση της σεζόν, άρχισε τον αγώνα της στα 4,31μ., τα οποία πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε με την πρώτη τα 4,41 μέτρα. Στην συνέχεια ο πήχης ανέβηκε στα 4,51 μ. ύψος στο οποίο μέτρησε τρία άκυρα άλματα.

Την πρώτη θέση πανηγύρισε η Αμερικανίδα Κέιτι Μουν με 4,71μ., ένω η Τίνα Σούτεϊ (Σλοβακία) ήταν δεύτερη με την ίδια επίδοση. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Αυστραλή Νίνα Κένεντι με 4,61μ.

Ειδήσεις σήμερα:

Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες το Σάββατο

Άλιμος: Φωτιά από εμπρησμό σε κατάστημα με έπιπλα (βίντεο)

Σέρχιο Ράμος: Διαζύγιο από την Παρί Σεν Ζερμέν