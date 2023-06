Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Στα Μαθηματικά εξετάζονται οι υποψήφιοι το Σάββατο

Στο δεύτερο μάθημα διαγωνίζονται σήμερα οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων. Όλο το πρόγραμμα των Εξετάσεων.

Στο δεύτερο κατά σειρά μάθημα και πιο συγκεκριμένα στα Μαθηματικά (Άλγεβρα), εξετάζονται στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων σήμερα, Σάββατο, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ έκαναν πρεμιέρα στις Πανελλαδικές εξετάσεις την Πέμπτη , 1 Ιουνίου, διαγωνιζόμενοι στα Νέα Ελληνικά.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν έξι μέρες εξετάσεων μαθημάτων ειδικότητας, στις 7, 9, 10, 13, 15 και 16 Ιουνίου.

Όσον αφορά στους υποψηφίους των ΓΕΛ, θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους την ερχόμενη εβδομάδα, αρχής γενομένης της Τρίτης, με μαθήματα προσανατολισμού.

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων διαγωνίστηκαν πρώτη φορά την Παρασκευή, στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στις εξετάσεις, στις οποίες συμμετείχει και ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος τα θέματα σχετίζονταν με την βία κατά των γυναικών.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων

Όπως είναι ήδη γνωστό, ως ώρα έναρξης της εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Τι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

Οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να έχουν στυλό μόνο ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το μολύβι γενικά δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων.

Γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις με βασικό αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο εξεταζομένου και δεν είναι απαραίτητο να έχουν άλλο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα ή διαβατήριο).

Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ε.Κ., ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της Επιτροπής Ε.Κ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του.

Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο, καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επίσης, απαγορεύεται η γνωστοποίηση των θεμάτων σε οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Τα θέματα θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας.

Εφόσον οι επιτηρητές διαπιστώσουν, ότι κάποιος εξεταζόμενος δολιεύεται τις εξετάσεις ή δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις τους ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζόμενους, αφαιρούν το τετράδιο από τον υποψήφιο και ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος παραμένει εντός της αίθουσας, μέχρι να αποφασίσει σχετικά η Λυκειακή Επιτροπή.

