Ναύπλιο - Ασέλγεια: Σύλληψη ιερέα για “επαφές” με 12χρονο

Τι αναφέρει η δικογραφία για τον ρασοφόρο και το αγόρι. Που και πως εντοπίστηκε η δράση του

Ένας 40χρονος ιερέας στην περιοχή του Ναυπλίου, συνελήφθη γιατί ασελγούσε σε 12χρονο αγόρι με τον οποίο διατηρούσε πνευματική σχέση, τραβούσε βίντεο το αισχρό υλικό από τις αδιανόητες πράξεις του και το έστελνε στο messenger του παιδιού!

O ρασοφόρος, συνελήφθη στις 17:25 το απόγευμα της Παρασκευής μετά από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς του μαθητή, σύμφωνα με το protothema.gr. Όπως προέκυψε και σύμφωνα με το καταγεγραμμένο συμβάν στο Τμήμα Ασφαλείας Αργολίδας, ο ιερέας σύμφωνα με έγκληση που υπέβαλε ο 52χρονος πατέρας του παιδιού: «Απέστειλε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής messenger στον ανήλικο γιο του με τον οποίο διατηρεί πριν πνευματική σχέση, βίντεοληπτικό υλικό με ήχο όπου απεικονίζεται γυμνός άνδρας από τη μέση και κάτω να απευθύνεται στον ανήλικο προβαίνοντας σε γενετήσιες πράξεις».

Αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ και στις επόμενες γραμμές ξεδιπλώνεται μια λεπτομέρεια η οποία προκαλεί σοκ και αποστροφή για την ανήθικη δράση του ρασοφόρου: «Από τον ήχο το βίντεο, παθόντες αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα την φωνή του ανωτέρω δράστη και κατήγγειλαν το περιστατικό αρχικά στο Α.Τ Ερμιονίδας και ακολούθως στο Τ.Α Ναύπλιου όπου διενεργείται προανάκριση. Επιπρόσθετα κατασχέθηκαν τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων ένας φορητός υπολογιστής και ένας πύργος σταθερού υπολογιστή του ανωτέρω δράστη».

Οι συσκευές του ιερέα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Αστυνομίας όπου προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει κι άλλο υλικό με την ζοφερές πράξεις του κληρικού σε βάρος του παιδιού και το κυριότερο αν κι άλλα παιδιά έχουν παγιδευτεί στα δίχτυα της διαστροφής του 40χρονου.

