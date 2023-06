Κοινωνία

Άλιμος: Βίντεο με τον εμπρησμό σε έκθεση επίπλων (ντοκουμέντο)

Δείτε καρέ - καρέ πως, απτόητοι από την παρουσία διερχόμενων, οι δράστες "χτύπησαν" το κατάστημα, που βρίσικεται επί της Λ. Ποσειδώνος, "λαμπαδιάζοντας" το.

Βίντεο - ντοκουμέντο με την στιγμή του εμπρησμού στην έκθεση επίπλων στον Άλιμο, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ο άγνωστος άνδρας να πυρπολεί το κατάστημα με τα έιππλα και αμέσως μετά να επιβιβάζεται σε μηχανή που οδηγούσε συνεργός του και απομακρύνονται από το σημείο.

Η φωτιά από τον εμπρησμό ξέσπασε στις 04:50 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Επί τόπου έσπευσαν 26 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα καθώς και δύο ειδικά κλιμακοφόρα οχήματα.

Λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα το κατάστημα επίπλων να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.

Όλα γίνονται μπροστά στα μάτια… θεατών, καθώς απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί ένα νυχτερινό κέντρο, θαμώνες του οπιοίου που βρίσκονταν έξω απο αυτό, παρακολούθησαν τις κινήσεις των δραστών και την φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά από έναν δυνατό κρότο και την θραύση της τζαμαρίας του μαγαζιού με τα έπιπλα.

Ζημιές προκλήθηκαν και σε διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το κατάστημα καθώς επίσης και σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο

Λόγω της φωτιάς υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λ. Ποσειδώνος από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μάρκου Μπότσαρη στο ρεύμα προς Πειραιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

