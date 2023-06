Υγεία - Περιβάλλον

Χιλή: Μυστήριο με χιλιάδες νεκρά θαλάσσια πουλιά στις παραλίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ειδικοί προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο, αλλά προς το παρόν έχουν αποκλείσει μόνο την περίπτωση να οφείλεται στη γρίπη των πτηνών.

Τουλάχιστον 3.500 θαλάσσια πουλιά έχουν βρεθεί νεκρά από τις 26 Μαΐου στις ακτές της βόρειας Χιλής, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας που ερευνούν το μυστηριώδες αυτό φαινόμενο, αν και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της γρίπης των πτηνών.

Εκατοντάδες πτώματα κορμοράνων Guanay έχουν εντοπιστεί σε παραλίες του Κικίμπο, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο, από μέλη της υπηρεσίας Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, μερικά μέτρα μακριά από ξενοδοχεία, εστιατόρια και καζίνο της περιοχής.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που ανακοινώθηκαν χθες απέκλεισαν το ενδεχόμενο να πρόκειται για γρίπη των πτηνών, σύμφωνα με τον διευθυντή της υπηρεσίας Χόρχε Μαούτς. Ωστόσο δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί τα αίτια του μαζικού θανάτου των πτηνών.

«Συμβαίνει κάτι στη θάλασσα» που σκοτώνει αυτά τα πουλιά, τα οποία βουτούν στον ωκεανό για να βρουν τροφή, εξήγησε ο ίδιος.

Από τον Δεκέμβριο του 2022 η Χιλή πλήττεται ιδιαίτερα από τη γρίπη των πτηνών, η οποία έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο του 10% του πληθυσμού των πιγκουίνων Χούμπολτ, ένα ευάλωτο είδος, αλλά και χιλιάδων άλλων πτηνών.

Επίσης ένας 53χρονος άνδρας έγινε στα τέλη Μαρτίου ο πρώτος άνθρωπος που μολύνθηκε από τη νόσο στη χώρα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Επική γκάφα με πεζοδρόμιο (εικόνες)

Ναύπλιο - Ασέλγεια: Σύλληψη ιερέα για “επαφές” με 12χρονο

Σιδηροδρομικό δυστύχημα - Ινδία: Εκατοντάδες οι νεκροί (εικόνες)