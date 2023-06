Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Τα 160 κιλά κοκαΐνης και τα “τακτικά δρομολόγια” προς Σκόπια (εικόνες)

Τι ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, για το δίκτυο διακίνησης φορτίων σκληρών ναρκωτικών, με ενδιάμεσο σταθμό το λιμάνι της νύμφης του Θερμαϊκού.

Παρουσίαση για το νέο ισχυρό χτύπημα στα καρτέλ ναρκωτικών, από την Δίωξη Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Δίωξη Ναρκωτικών των ΗΠΑ έγινε το πρωί του Σαββάτου, μετά από την κατάσχεση 160 κιλών κοκαΐνης, που είχαν φτάσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το φορτίο με τα ναρκωτικά είχε φτάσει στην Θεσσαλονίκη πριν από 10 ημέρες. Η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη σε κοιλοδοκούς δύο κοντέινερ με μπανάνες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φορτίο αυτό συνδέεται με τα 105 κιλά κοκαΐνης που κατασχέθηκαν στα μέσα του προηγούμενου μήνα και είχαν αποστολέα την ίδια εταιρεία από το Εκουαδόρ και παραλήπτρια την ίδια εταιρεία που εδρεύει στα Σκόπια.

Για την υπόθεση με τα 105 κιλά κοκαΐνης, είχαν γίνει 10 συλλήψεις, μεταξύ άλλων ενός 68χρονου γιατρού. Οι εννέα εκ των συλληφθέντων, έχουν οδηγηθεί στις φυλακές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Διευθυντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγου Γιώργιου Παπαδόπουλου:

«Σας καλέσαμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε υπόθεση που αφορά στην κατάσχεση μιας από τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης που έχουν εντοπισθεί στην ελληνική επικράτεια.

Αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τοπικές και διεθνείς Αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 161 κιλά κοκαΐνης.

Η κατασχεθείσα ποσότητα εντοπίσθηκε σε ειδικές κρύπτες κιβωτίων εμπορευμάτων (κοντέινερ) που μετέφεραν μπανάνες και έφτασαν στην Ελλάδα από τη Λατινική Αμερική μέσω πλοίων και αποτελεί συνέχεια προηγούμενης υπόθεσης, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα για διακίνηση ποσότητας άνω των 104 κιλών κοκαΐνης.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εξάρω το έργο όλων όσων συμμετείχαν σ’ αυτή τη σημαντική επιτυχία για την Ελληνική Αστυνομία και να τονίσω ότι οι αστυνομικές έρευνες σε τέτοιες υποθέσεις συνεχίζονται μέχρι την πλήρη διαλεύκανσή τους.

Περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση θα σας αναφέρει ο προϊστάμενος του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων, Αστυνόμος Β’ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος.

Δηλώσεις του προϊστάμενου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Θεσσαλονίκης Α/Β’ Χρήστου ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ευχαριστώ Στρατηγέ.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Η συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και η συνεργασία με τοπικές αλλά και διεθνείς Αρχές οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, που επρόκειτο να διοχετευθεί στην ελληνική επικράτεια, αλλά και σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Υπενθυμίζεται ότι αρχές Μαΐου του τρέχοντος έτους, εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση και συνελήφθησαν 10 άτομα στη χώρα μας και 4 άτομα στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν περισσότερα από 104 κιλά και 600 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία είχαν αποκρύψει και εξάγει μέσα από εμπορευματοκιβώτια με μπανάνες.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας σε συνεργασία με το γραφείο DEA Αθηνών, τις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, των Τελωνείων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Αστυνομικής Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προέκυψε ότι στο λιμάνι του Πειραιά θα κατέφθαναν δύο ακόμη κοντέινερ έμφορτα με μπανάνες, όπου θα αποκρύπτονταν ποσότητες κοκαΐνης.

Τα εν λόγω κιβώτια εμπορευμάτων, κατόπιν σχετικής παραγγελίας της κ. Ανακρίτριας, κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες, βρέθηκαν σε ειδικές κρύπτες 100 δέματα κοκαΐνης συνολικού βάρους 161 κιλών και 23 γραμμαρίων.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποίησαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών μία νέα μέθοδο απόκρυψης, κατά την οποία τα τοποθετούσαν σε ειδικές κρύπτες των εμπορευματοκιβωτίων και γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιούνταν ολιγόωρες εργασίες στα κοντέινερ για την εξαγωγή της κοκαΐνης.

Το προσδοκώμενο όφελος από την εισαγωγή και πώληση της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 3.200.000 ευρώ περίπου».





