Ιερόσυλος “ξάφριζε” εκκλησίες και κοιμητήρια

Τέλος στη δράση ενός άνδρας έβαλε η ΕΛΑΣ ο οποίος είχε ιδιαίτερη "αδυναμία" στα παγκάρια εκκλησιών και κοιμητηρίων .

Χρηματικά ποσά από παγκάρια εκκλησίας και κοιμητηρίων σε περιοχές της Πιερίας αφαίρεσε άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε μετά από έρευνα αστυνομικών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δυο κλοπές διαπράχθηκαν τον Φεβρουάριο, και ο δράστης σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, απέσπασε το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ.

