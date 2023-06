Κοινωνία

Ναύπλιο - Ασέλγεια: Στον εισαγγελέα ο ιερέας που έστελνε χυδαία βίντεο σε 12χρονο - Τι ισχυρίστηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ιερέας κατηγορείται ότι απέστειλε στον ανήλικο, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο.

Την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου στο Ναύπλιο, πέρασε το μεσημέρι ο Ιερομόναχος Αρχιμανδρίτης της Μητροπόλεως Υδρας Σπετσών και Αιγίνης, που υπηρετεί σε χωριό της Ερμιονίδας στην Αργολίδα και ο οποίος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Ιουνίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ο ίδιος οδηγήθηκε για να απολογηθεί σε ανακριτή και εισαγγελέα για τις πράξεις που κατηγορείται.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι απέστειλε σε ανήλικο, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας ισχυρίστηκε πως το βίντεο το έστειλε κατά λάθος στον 12χρονο και πως είχε άλλον παραλήπτη!

Από την αστυνομία κατασχέθηκαν -3- κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής του ιερωμένου, που από την εξέτασή τους στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. αναμένονται να ρίξουν περαιτέρω φως στην υπόθεση και την δράση του.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφάλειας Ναυπλίου.

Νωρίτερα ανακοίνωση εξέδωσε και η Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης αναφέροντας μάλιστα και το όνομα του ιερέα:

Η ανακοίνωση αναφέρει:

`Η `Ιερά Μητρόπολις "Υδρας, Σπετσών & Αιγίνης άνακοινοί ότι ό Άρχιμ. π. `Ιερόθεος Λουμουσιώτης κληρικός τής καθ' `Ημάς `Ιεράς Μητροπόλεως έτέθη σέ αργία ως διαλευκάνσεως τής ύποθέσεώς του γιά αδίκημα διωκόμενον άπό τόν Ποινικόν Κώδικα καί ταυτοχρόνως άπό τούς `Ιερούς Κανόνας τής `Εκκλησίας.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιερόσυλος “ξάφριζε” εκκλησίες και κοιμητήρια

Κακοκαιρία – Ιωάννινα: Το “στρωσε” το χαλάζι στην πόλη (εικόνες)

Εκλογές: 44 κόμματα δήλωσαν συμμετοχή στις 25 Ιουνίου