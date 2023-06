Κοινωνία

Τροχαίο με εγκατάλειψη – Μητέρα Έμμας στον ΑΝΤ1: Μόνο τα ισόβια θα είναι δικαίωση

Η μητέρα της αδικοχαμένης Έμμα, που συγκλόνισε το πανελλήνιο δωρίζοντας τα όργανά της, με δική της απόφαση, μίλησε στον ΑΝΤ1.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 21 ετών φοιτήτρια, τον περασμένο Νοέμβριο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης….

Όπως περιγράφεται στο βούλευμα, ο 27χρονος δεν ήταν ο ιδιοκτήτης του επίδικου αυτοκινήτου. Το δε αυτοκίνητο είχε υποστεί μετατροπές ώστε να πολλαπλασιαστεί η ιπποδύναμη και να αυξηθούν ιδιαίτερα οι επιδόσεις του, ενώ από την τεχνική πραγματογνωμοσύνη προέκυψε ότι ήταν τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κατηγορούμενος οδηγός φέρεται να ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα η οποία έφτανε τα 104 χλμ/ώρα, με επιτρεπόμενο όριο τα 50 χλμ/ώρα.

Με το ίδιο βούλευμα απαλλάσσεται των ποινικών της ευθυνών η 20χρονη συνοδηγός του οχήματος.

Η Έμμα νοσηλεύτηκε πέντε μέρες στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής και παρά το βαθύ τους πένθος, οι γονείς προέβησαν σε δωρεά των οργάνων της.

«Δικαίωση θα υπάρξει μόνο όταν αυτός καταδικαστεί ισόβια και εκτίσει ισόβια. Οτιδήποτε άλλο είναι πολύ λίγο. Δικαίωση θα είναι όταν θα καταδικαστεί μαζί του και η συνεργός του και συνοδηγός», δήλωσε η μητέρα της Έμμα στον ΑΝΤ1.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιάννης Μαρακάκης, σημείωσε πως, «το πόρισμα δείχνει αυτό που ξέραμε εξ’ αρχής. Το αμάξι ήταν φτιαγμένο ακουγότανε. Δεν περίμενα το πόρισμα να μας το πει. Δεδομένο. Ότι έτρεχε με ταχύτητα δεδομένο. Όσον αφορά τον οδηγό ήταν δεδομένο. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή».





