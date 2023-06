Κόσμος

Ερντογάν: “Γαλάζια πατρίδα” και “αιώνας της Τουρκίας” στην ορκωμοσία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνύματα ενότητας και πυγμής έστειλε στο εσωτερικό της χώρας του ο Ερντογάν. Οι προσκεκλημένοι στην τελετή της ορκωμοσίας του.



Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τους Τούρκους να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να επικεντρωθούν στο μέλλον, αναλαμβάνοντας σήμερα τα καθήκοντά του για μια νέα πενταετή θητεία στο αξίωμα.

Ο Ερντογάν ορκίστηκε νωρίτερα ενώπιον του κοινοβουλίου και αναμένεται να ανακοινώσει το βράδυ, μετά το επίσημο δείπνο, το νέο υπουργικό συμβούλιο που αναμένεται ότι θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή όσον αφορά την οικονομική πολιτική αλλά και το τέλος της εποχής των χαμηλών επιτοκίων.

«Θα ανακοινώσω το νέο μας υπουργικό συμβούλιο απόψε, θα συνεχίσουμε να κεντάμε βελονιά προς βελονιά τον τουρκικό αιώνα με το νέο μας υπουργικό συμβούλιο. Θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη», είπε σχετικά και συμπλήρωσε πως, «δεν ωφελεί να ανακατεύουμε συνεχώς παλιά δεφτέρια. Δεν επιδιώξαμε τη ρεβάνς. Παρόλο που ήμασταν εκτεθειμένοι σε ψέματα και συκοφαντίες, δεν παρεκκλίναμε ποτέ από τη δικαιοσύνη. Ας αναζητήσουμε τον δρόμο της ειρήνης».

Στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων του, στο προεδρικό μέγαρο, ο Ερντογάν υιοθέτησε έναν συμφιλιωτικό τόνο. «Θα αγκαλιάσουμε και τα 85 εκατομμύρια (των Τούρκων), ανεξάρτητα από τις πολιτικές απόψεις τους. Ας βάλουμε στην άκρη τη δυσφορία της προεκλογικής περιόδου. Ας αναζητήσουμε τρόπους συμφιλίωσης», είπε, ενώπιον πολλών αρχηγών ξένων κρατών, τους οποίους χαιρέτησε έναν προς έναν. Πρόσθεσε ότι τα 85 εκατομμύρια των Τούρκων πρέπει να ενωθούν «σαν τα τούβλα στον τοίχο», γιατί η χώρα χρειάζεται ενότητα και αλληλεγγύη, περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

«Έχει ξεκινήσει ο τουρκικός αιώνας, έχει ξεκινήσει η περίοδος της ανόδου», σημείωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος προανήγγειλε την αναθεώρηση του συντάγματος, λέγοντας ότι «θα σώσουμε τη δημοκρατία μας από το σημερινό σύνταγμα, το οποίο είναι προϊόν του πραξικοπήματος» του 1980, υποσχόμενος ότι το νέο θα είναι «φιλελεύθερο και χωρίς αποκλεισμούς».

«Θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία μας με ένα ελευθεριακό, πολιτικό και χωρίς αποκλεισμούς σύνταγμα, ξεφορτώνοντας το ισχύον σύνταγμα, το οποίο είναι προϊόν πραξικοπήματος.

Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη την αρχή του Γκαζί Μουσταφά Κεμάλ "ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο". Θα το κάνουμε αυτό επεκτείνοντας τη σφαίρα επιρροής της ανθρωπιστικής διπλωματίας», είπε σχετικά.

Επαναλαμβάνοντας ότι «ο αιώνας της Τουρκίας έχει αρχίσει», τόνισε ότι «μαζί πρέπει να κοιτάξουμε προς τα εμπρός, να επικεντρωθούμε στο μέλλον και να προσπαθήσουμε να πούμε νέα πράγματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος», απευθύνθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως, «κάθε φορά που απλώναμε το χέρι μας για χειραψία μετά από εκλογές, μας υποδέχονταν πάντα με σφιγμένες γροθιές. Αυτή τη φορά, ελπίζουμε ότι θα συμπεριφερθούν διαφορετικά. Για το καλό της τουρκικής δημοκρατίας, περιμένουμε από την αντιπολίτευση να ενεργήσει με αίσθημα ευθύνης. Θέλουμε η αντιπολίτευση να συμφιλιωθεί με την εθνική βούληση».

Και τόνισε ότι, «υποσχόμαστε μια Τουρκία που θα είναι πιο θαρραλέα σε κάθε τομέα, που θα είναι ισχυρότερη στην προστασία των δικαιωμάτων μας και συμφερόντων μας στη Γαλάζια Πατρίδα. Με την πεποίθηση ότι η προσπάθεια προέρχεται από εμάς και την ευλογία του Αλλάχ, λέμε καλή αρχή στην οικοδόμηση του αιώνα της Τουρκίας από σήμερα».

Στην τελετή αυτήν παρέστησαν πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο πρόεδρος του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: δελφίνι “έχασε τον δρόμο” του και βγήκε στην παραλία (βίντεο)

Κοζάνη: Στην κυκλοφορία η Γέφυρα Σερβίων υπό προϋποθέσεις

Εκλογές: 44 κόμματα δήλωσαν συμμετοχή στις 25 Ιουνίου