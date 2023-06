Αθλητικά

Περιστέρι: Μπίλαν και Ντένμον “υπέγραψαν” το 1-0 επί του ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε το πρώτο βήμα για την κατάληψη της 3ης θέσης στη Basket League. Πότε είναι η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Το Περιστέρι υπερασπίστηκε την έδρα του στον πρώτο αγώνα των «μικρών» τελικών της Basket League, πετυχαίνοντας την πρώτη από τις τρεις νίκες που απαιτούνται για να καταλάβει την τρίτη θέση.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων επικράτησε 71-65 του ΠΑΟΚ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και έκανε το 1-0 στη σειρά, με κορυφαίο τον Μίρο Μπίλαν, που είχε 21 πόντους και 12 ριμπάουντ. Επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων, την Τετάρτη 7/6 (19:15) στην Πυλαία.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 37-33, 56-57, 71-65

Αν και το ματς ξεκίνησε με εκατέρωθεν τρίποντα από τους Ντένμον και Χαντς, ήταν η κυριαρχία του Μίρο Μπίλαν κάτω από τα καλάθια αυτή που έδωσε από νωρίς το «πάνω χέρι» στο Περιστέρι.

Με 10 πόντους του Κροάτη σέντερ, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 15-8 στο 6ο λεπτό, αλλά όταν ο Βασίλης Σπανούλης τον απέσυρε στον πάγκο, ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία να μειώσει σε 17-15, πριν διαμορφώσει ο Ραντάνοφ με τρίποντο το 20-15 της πρώτης περιόδου.

Ο Νίκος Τσιακμάς ήρθε από τον πάγκο και, παρότι απροπόνητος (λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων) έδωσε λύσεις στον «δικέφαλο του βορρά»), όμως η αθηναϊκή ομάδα κατάφερε να διατηρήσει ένα μικρό προβάδισμα ως το τέλος του ημιχρόνου (37-33).

Κασελάκης και Μαργαρίτης επιδόθηκαν σε μία προσωπική μονομαχία στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, αλλά ήταν ο Σάιμπερτ αυτός που με πέντε διαδοχικούς πόντους έδωσε στον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά προβάδισμα (49-48) στο 26΄.

Από κει κι έπειτα το ματς πήγε πόντο-πόντο, με το Περιστέρι να είναι πολύ άστοχο, αλλά να κυριαρχεί στα ριμπάουντ. Ο Σάιμπερτ στο 4΄44΄΄ πριν τη λήξη «έγραψε» το 63-65, αλλά αυτοί ήταν οι τελευταίοι πόντοι των «ασπρόμαυρων».

Με όπλο την άμυνα, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν το ματς στα μέτρα τους, πήραν προβάδισμα με βολές του Ντένμον, 1΄28΄΄ πριν τη λήξη, και στη συνέχεια ένα καλάθι του Μπίλαν και ένα τρίποντο του Ντένμον «σφράγισαν» τη νίκη της ομάδας τους.

Διαιτητές: Κορομηλάς-Μάνος-Κατραχούρας

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 21 (12ρ.), Φρανσίσκο, Πουλιανίτης 2, Ντένμον 13 (2), Κασελάκης 15 (1τρ., 7ρ.), Κόουλμαν 5 (1), Μωραϊτης 2, Ραντάνοφ 6 (1), Χουγκάζ 5 (1), Χάμερ 2

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 12 (1), Ράιλι, Χαντς 8 (2), Μαργαρίτης 15 (2), Ρένφρο 1, Τσιακμάς 10 (2), Πόλεϊ, Σλαφτσάκης, Σάιμπερτ 13 (3), Κακλαμανάκης 2, Καμπερίδης, Σαλούστρος 4