Κόσμος

Τουρκία – Ερντογάν: Οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη σύνθεση του νέου του υπουργικού ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του.

Τους υπουργούς της νέας του κυβέρνησης ανακοίνωσε ο Ερντογάν, αντικαθιστώντας τους κρίσιμους για την Ελλάδα υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. Όπως ήταν αναμενόμενο, τη θέση του υπουργού Οικονομικών, αναλαμβάνει ο Μεχμέτ Σιμσέκ.

«Ελπίζω ότι η νέα κυβέρνηση θα ωφελήσει την Τουρκία. Η Δημοκρατία μας είναι ισχυρή και γίνεται ισχυρότερη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες της Τουρκίας, αλλά και του εξωτερικού που ψήφισαν και με ψήφισαν και μου έδωσαν την ευλογία τους για την προεδρία», είπε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, κατά την ανακοίνωση των υπουργών και πρόσθεσε:

«Είναι μεγάλη η ευθύνη που μας έδωσε ο λαός, αλλά και η τιμή που μας έκανε. Θα δουλέψουμε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και προκλήσεις για το καλό της Τουρκίας».

Στη θέση του αντιπροέδρου ο Ερντογάν διόρισε τον Τζεβντέτ Γιλμάζ, τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει, όπως αναμενόταν, ο οικονομολόγος Μεχμέτ Σιμσέκ, ο οποίος τάσσεται υπέρ της οικονομικής «ορθοδοξίας» και προκρίνει την αύξηση των επιτοκίων. Ο διορισμός του εκτιμάται ότι θα σημάνει το τέλος της «ανορθόδοξης» οικονομικής πολιτικής που ακολουθούσε ο Ερντογάν επί χρόνια, όπως τη μείωση των επιτοκίων παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τον κρατικό έλεγχο των αγορών. Ο Σιμσέκ ήταν υπουργός Οικονομικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός μεταξύ 2009-2018.

Ο Χακάν Φιντάν, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών ενώ το υπουργείο Άμυνας αναλαμβάνει ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο μέχρι σήμερα Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας. Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων διορίστηκε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού απομακρύνθηκε, όπως αναμενόταν, από το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναλαμβάνει ο Αλί Γιερλίκαγια.

Η σύνθεση του υπουργικού, που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την ερχόμενη Τρίτη

Υπουργός Εξωτερικών: Χακάν Φιντάν

Υπουργός Άμυνας: Γιασάρ Γκιουλέρ (μέχρι σήμερα αρχηγός του τουρκικού στρατού)

Υπουργός Οικονομικών: Μεχμέτ Σιμσέκ

Αντιπρόεδρος: Τζεβντέτ Γιλμάζ

Υπουργός Δικαιοσύνης: Γιλμάζ Τουντς

Υπουργός Εσωτερικών: Αλί Γερλίκαγια

Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων: Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ

Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας: Μεχμέτ Φατίχ Κατσίρ

Υπουργός Εμπορίου: Ομέρ Μπολάτ

Υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής: Μεχμέτ Οζχασέκι

Υπουργός Γεωργίας και Δασών: Ιμπραχίμ Γιουμακλί

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Βεντάτ Ισικχάν

Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών: Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιόκτας

Υπουργός Υγείας: Φαχρετίν Κοτζά

Υπουργός Παιδείας: Γιουσούφ Τεκίν

Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού: Οσμάν Ασκινμπάκ

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού: Μεχμέτ Νουρί Ερσόι

'Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, από τους παλιούς Υπουργούς μόνο δύο κράτησε στο νέο Υπουργικό. Τον Υπουργό Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι και τον Υπουργό Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Ο υπουργός Εξωτερικών Βασίλης Κασκαρέλης εκπροσώπησε σήμερα την ελληνική κυβέρνηση στην τελετή ορκωμοσίας του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατόπιν προσκλήσεως.

Στο περιθώριο του δείπνου προς εκπροσώπους των ξένων κυβερνήσεων, ο Βασίλης Κασκαρέλης συνεχάρη τον Τούρκο Πρόεδρο και είχε σύντομες συνομιλίες με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν (Hakan Fidan) και τον νέο διευθυντή της ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν (Ibrahim Kalin).





Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Προφυλακιστέοι οι πέντε συνοριοφύλακες

Παρί Σεν Ζερμέν: Το “αντίο” στον Λιονέλ Μέσι

Εκλογές: 44 κόμματα δήλωσαν συμμετοχή στις 25 Ιουνίου