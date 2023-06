Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Πνιγμός: Το μπάνιο στη θάλασσα κατέληξε σε οικογενειακή τραγωδία

60χρονος πήγε με την σύζυγό του για κολύμπι και πνίγηκε.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το μπάνιο στη θάλασσα για ένα ζευγάρι στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, καθώς ο 60χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στο νερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε για κολύμπι στη θάλασσα μαζί με τη σύζυγό του το απόγευμα του Σαββάτου. Μετά από λίγη ώρα, η γυναίκα του τον έχασε από το οπτικό της πεδίο, ανησύχησε και ενημέρωσε το Λιμενικό.

Λίγο αργότερα, ο 60χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Στον εντοπισμό του, βοήθησε μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης με το προσωπικό του τζετ σκι. Το περιστατικό ανέλαβε το Λιμεναρχείο Σταυρού.

Πηγή: Thesstoday.gr

