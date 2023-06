Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη - Αλκόολ: Το ΕΚΑΒ έτρεχε και δεν έφτανε για περιστατικά μέθης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ξέφρενη διασκέδαση και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ οδήγησε δέκα ανθρώπους στο νοσοκομείο.

Στο ένα μετά το άλλο, καλούνταν το ΕΚΑΒ στην Κρήτη, για να παραλάβει περιστατικά μέθης, χθες το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα.

Η ξέφρενη διασκέδαση και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, προκάλεσε πρόβλημα σε συνολικά δέκα άτομα τα οποία χρειάστηκαν συνδρομή και ιατρική βοήθεια, και συγκεκριμένα έξι στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου και τέσσερα στα Χανιά.

Όλοι διεκομίσθησαν στα τοπικά νοσοκομεία για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Πηγή: ekriti

Ειδήσεις σήμερα:

Αργεντινή: Οι γυναικοκτονίες έβγαλαν χιλιάδες διαδηλώτριες στους δρόμους

Βέλγιο: Σε νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός μετά από ατύχημα με ποδήλατο

Εύβοια: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο