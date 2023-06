Οικονομία

Τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που “τρέχουν” - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πρόκειται για τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω» για νέους, «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα» και «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».

Τέσσερα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενέργεια κι η αναβάθμιση κατοικιών και την ανανέωση εξοπλισμού βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο. Πρόκειται για τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω» για νέους, «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα» και «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» που έχουν συγκεντρώσει ήδη σημαντικό ενδιαφέρον από τους ωφελούμενους που υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Το «Εξοικονομώ 2023», με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία διατίθενται 60 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας είναι το πρώτο πρόγραμμα επιδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών που θεσπίστηκε από την Πολιτεία και προκηρύσσεται με διάφορες παραλλαγές από το 2009. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ( https://exoikonomo2023.gov.gr) θα ανοίξει στις 12 Ιουνίου και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται είναι:

Αντικατάσταση κουφωμάτων.

Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40 έως 75 %, ανάλογα με το εισόδημα του ενδιαφερόμενου.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» προκηρύχθηκε ήδη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://exoikonomoneon.gov.gr) του προγράμματος θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε 20.000 νέους ηλικίας από 18 έως 39 ετών, να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους.

Το «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» χωρίζεται σε δύο υποενότητες:

Το «Εξοικονομώ», με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, από το οποία τα 40 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης - ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smarthome. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση στο σκέλος του Εξοικονομώ φθάνει μέχρι 22.500 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

Το «Ανακαινίζω», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων. Για το «Ανακαινίζω» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση είναι μέχρι 10.000 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης (δηλαδή έως 3.000 ευρώ) ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην υποενότητα «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στην υποενότητα του «Εξοικονομώ».

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα» (https://allazothermosifona.gov.gr/) άνοιξε στις 11 Μαΐου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 20 Ιουνίου. Μέσω του προγράμματος, υπολογίζεται ότι 120.000 ελληνικά νοικοκυριά θα λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους ηλιακούς θερμοσίφωνες, σύγχρονης τεχνολογίας. Το όφελος για αυτά αλλά και για το περιβάλλον, θα είναι η μείωση κατά τουλάχιστον 200 χιλ. τόνων CO2 ανά έτος. Καθώς επίσης υπολογίζεται, ότι η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού πρόκειται να μειωθεί κατά περίπου 65%.

Για να δοθεί η επιδότηση για την αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα είναι υποχρεωτική η απόσυρση των παλαιών θερμοσιφώνων οι οποίοι πρέπει να είναι λειτουργικοί.

Το εισοδηματικό όριο ανά μέλος οικογένειας είναι 30.000 ευρώ το χρόνο και η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα. Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» άνοιξε στις 2 Μαίου και η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων (https://pvstegi.gov.gr) θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 ή μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πόρων. Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός. Επίσης τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν και μπαταρία, ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία. Η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού ξεκινά από 45% και φτάνει το 75% για τα νοικοκυριά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αγρότες είναι 40% - 60%, ενώ η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 238 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

