Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδία: Τι προκάλεσε την τραγωδία

Εντοπίστηκαν τα αίτια και οι "υπεύθυνοι" της τραγωδίας, σύμφωνα με υπουργό Σιδηροδρόμων.

Ο Ινδός υπουργός Σιδηροδρόμων δήλωσε σήμερα ότι εντοπίστηκαν τα αίτια και οι υπεύθυνοι για τη σιδηροδρομική τραγωδία που σημειώθηκε την Παρασκευή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, μία από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετίων στην Ινδία, αναφερόμενος σε δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης.

"Εντοπίσαμε τα αίτια του δυστυχήματος και τους ανθρώπους που ευθύνονται για αυτό", επεσήμανε ο Ασουίνι Βαϊσνάου μιλώντας σήμερα στο πρακτορείο ANI, προσθέτοντας ωστόσο ότι "δεν είναι σωστό" να αποκαλύψει άλλες λεπτομέρειες προτού δημοσιευθεί η τελική έκθεση για το συμβάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, "η αλλαγή που έγινε κατά την ηλεκτρονική σύμπλεξη ευθύνεται για το δυστύχημα", μια αναφορά στο περίπλοκο σύστημα σηματοδοτησης με το οποίο γίνεται η διαχείριση των γραμμών του σιδηροδρόμου προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους συγκρούσεις.

"Ο ένοχος και ο τρόπος με τον οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα θα εντοπιστούν μετά τη διεξαγωγή κατάλληλης έρευνας", τόνισε.

Προς το παρόν επικρατεί σύγχυση, αλλά η εφημερίδα Times οf India, επικαλούμενη την προκαταρκτική έκθεση, αναφέρει σήμερα ότι «ανθρώπινο λάθος» ενδέχεται να προκάλεσε τη σύγκρουση των τριών τρένων, μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην ιστορία της Ινδίας.

Το Coromandel Express, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Καλκούτα- Μαντράς, έλαβε άδεια να εισέλθει στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή, αλλά λόγω ανθρώπινου λάθους μπήκε σε άλλη στην οποία ήδη βρισκόταν εμπορική αμαξοστοιχία, εξηγεί η εφημερίδα.

Το επιβατικό τρένο προσέκρουσε με ταχύτητα 130 χιλιομέτρων την ώρα πάνω στην εμπορική αμαξοστοιχία. Τρία βαγόνια έπεσαν στη διπλανή σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν το πίσω μέρος ενός τρένου εξπρές που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μπανγκαλόρ- Καλκούτα. Αυτή η σύγκρουση προκάλεσε τις περισσότερες ζημιές, προσθέτουν οι Times.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, 288 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 900 τραυματίστηκαν.

«Όλα τα πτώματα και οι τραυματίες απομακρύνθηκαν»

Οι επιχειρήσεις διάσωσης σταμάτησαν χθες το βράδυ, περίπου 24 ώρες μετά το δυστύχημα. «Όλα τα πτώματα και οι τραυματισμένοι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο του δυστυχήματος», δήλωσε αξιωματούχος του Μπαλασόρ.

Τα νοσοκομεία που βρίσκονται στην περιοχή δέχονται τους τραυματίες, ενώ περίπου 200 ασθενοφόρα, ακόμη και λεωφορεία, κινητοποιήθηκαν για τη διακομιδή τους.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της Παρασκευής είναι το πιο φονικό που έχει σημειωθεί στην Ινδία από το 1995, όταν δύο τρένα εξπρές συγκρούστηκαν κοντά στο Φιροζαμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 300 ανθρώπων.

Στο παρελθόν η Ινδία έχει βιώσει πολλές σιδηροδρομικές τραγωδίες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ασφάλεια του δικτύου έχει βελτιωθεί σημαντικά, χάρη στις επενδύσεις και την τεχνολογική εξέλιξη.

Το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα ήταν εκείνο της 6ης Ιουνίου 1981, όταν επτά βαγόνια ενός τρένου που διέσχιζε μια γέφυρα έπεσαν στον ποταμό Μπαγκμάτι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 800-1.000 άνθρωποι.

