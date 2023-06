Παράξενα

Φωτιά σε αυτοκίνητο από... γυαλιά ηλίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγός άφησε τα γυαλιά ηλίου στο ταμπλό του αυτοκινήτου και όταν γύρισε τον περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη... Η προειδοποίηση της Πυροσβεστικής.

Μια συγκλονιστική φωτογραφία έχει γίνει viral δείχνει γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε τα γυαλιά ηλίου στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου καθώς μπορεί προκαλέσει φωτιά.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στη Βρετανία και την παρακάτω φωτογραφία φαίνεται τι μπορεί να συμβεί, αν κάποιος αφήσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στην καμπίνα του αυτοκινήτου, τις μέρες με πολύ ζέστη.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε σε ένα αυτοκίνητο στο Νότιγχαμσαιρ όπου προκήθηκε πυρκαγιά από... τα γυαλιά.

Η προειδοποίηση της πυροσβεστικής για τα γυαλιά στον ήλιο

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία της περιοχής κλήθηκε στον τόπο της πυρκαγιάς και κατόπιν εξέδωσε προειδοποίηση προς τους οδηγούς να μην αφήουν αντικείμενα στο αυτοκίνητό που μπορούν να τραβήξουν τις ακτίνες του ήλιου.

Δήλωσαν: «Ο ήλιος είναι δυνατός, προσέξτε γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Νωρίτερα παρευρεθήκαμε σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από γυαλιά ηλίου που είχαν αφεθεί στο ταμπλό. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τα αντικείμενα που αντανακλούν στον ήλιο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως».

Οι σοκαρισμένοι οδηγοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησαν την υπηρεσία για την προειδοποίησή της, καθώς δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι τα γυαλιά αποτελούσαν τόσο μεγάλο κίνδυνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκος Σεργιανόπουλος: Η δολοφονία που συγκλόνισε το Πανελλήνιο

Βέλγιο: Σε νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός μετά από ατύχημα με ποδήλατο

Τσαρούχης: Έργο του πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία