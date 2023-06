Οικονομία

Κυκλάδες: Τα οκτώ νησιά που “ψηφίζουν” οι Σουηδοί για τις διακοπές τους

Ψήφος εμπιστοσύνης στις Κυκλάδες... και από τους Σουηδούς.

Τις Κυκλάδες προτείνει σε χιλιάδες Σουηδούς ταξιδιώτες για το φετινό καλοκαίρι, το δημοφιλές ταξιδιωτικό περιοδικό Vagabond στο πλαίσιο του δυναμικού προγράμματος προβολής του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας https://www.vagabond.se/partner/oluffa-i-grekland-8-oar-du-inte-far-missa.

Το σημαντικότερο ταξιδιωτικό μέσο της Σουηδίας εξηγεί πως «σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, οι Κυκλάδες προέκυψαν όταν ο Ποσειδώνας μετέτρεψε μερικές νύμφες από τη γύρω περιοχή σε νησιά. Από τα 220 νησιά του Αρχιπελάγους- προτείνονται οκτώ που δεν πρέπει να χάσετε». Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Νάξος που είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με ψηλά βουνά, καταπράσινες κοιλάδες, κατάφυτα φαράγγια και εκπληκτικές φυσικές γωνιές. Ακολουθεί η Άνδρος που διαθέτει μεγάλη ναυτική παράδοση και τοπίο που δεν μοιάζει με τα άλλα νησιά και με οροσειρές που ενώνονται με πλατιές πεδιάδες, ρυάκια και πλούσια βλάστηση. Ακολουθούν η λαμπερή Μύκονος, το πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ελλάδας και η διαχρονική Σαντορίνη που είναι ο απόλυτος γαμήλιος προορισμός. Στην 5η θέση τα Κουφονήσια συγκινούν τους λάτρεις του εξωτισμού και των θρύλων καθώς έλαβαν την ονομασία αυτή επειδή θεωρούνταν από τους πειρατές «κούφια νησια» λόγω των σπηλαίων. Η Σύρος φημίζεται για τις νόστιμες λιχουδιές της όπως τη χαλβαδόπιτα και το λουκούμι και η Μήλος γοητεύει με τους γεωλογικούς σχηματισμούς και τα χρώματα της. Την έκπληξη στη λίστα κάνει η Ιος με τα 32 χλμ αμμώδους ακτογραμμής. Οι χρυσαφένιες αμμουδιές και τα κρυστάλλινα νερά δημιουργούν ένα μαγικό μέρος όπου γυριστηκαν μέρη της ταινίας "The Big Blue".

Την εικόνα για την ερχόμενη σεζόν και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος μεταφέρουν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ εκπρόσωποι των προορισμών της λίστας:

«Τα μηνύματα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι θετικά. Εμπλουτίζουμε το αφήγημα μας με πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως το Ios Festival και στηρίζουμε αθλητικές διοργανώσεις διεθνούς βεληνεκούς. Η Ίος κάθε χρόνο εξελίσσεται και εμφανίζεται διαφορετική, γεγονός που την καθιστά ελκυστική σε Ελληνες και διεθνείς επισκέπτες, αλλά και πολλούς repeaters», δήλωσε ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας.

«Σημαντική επισκεψιμότητα αναμένεται να έχει η Νάξος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Παράλληλα το βλέμμα μας είναι σταθερά στραμμένο σε διεθνείς αγορές που φέτος μπορεί κάνουν τη διαφορά στο νησί της Αριάδνης και τις Μικρές Κυκλάδες όπως η Ιταλία, η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Σκανδιναβία", τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

«Η Ανδρος εμφανίζει αξιόλογες ταξιδιωτικές ροές στα εορταστικά τριήμερα του 2023. Μέλημα μας παραμένει η Ελληνική αγορά, συνδυαστικά με τη διεθνή προβολή του προορισμού που φέτος έχει "πρωταγωνιστήσει" σε λίστες διεθνών ΜΜΕ όπως του CNBC, του Euronews και του Wanderlust Marriage έπειτα από συντονισμένες δράσεις», ανέφερε ο Δήμαρχος Άνδρου Δημήτρης Λοτσάρης.

