Κοινωνία

Τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε νεαρό ντελιβερά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός διανομέας έχασε τον έλεγχο, έπεσε σε πάγκο υπαίθριας αγοράς και κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Λαυρίου, στην Κερατέα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα αυτοκίνητο επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο όπου βρίσκονται στημένοι πάγκοι μικροπωλητών - αυτές τις μέρες η πόλη φιλοξενεί το καθιερωμένο υπαίθριο μεγάλο παζάρι της Αγίας Τριάδος - με αποτέλεσμα να παρασύρει τον νεαρό διανομέα, ο οποίος περνούσε κάθετα με τη μηχανή του.

Ο νεαρός αναβάτης έχασε τον έλεγχο και έπεσε με τη μηχανή του πάνω σε ένα πάγκο. Από τη σύγκρουση ο διανομέας τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο, όπου και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο με κατάγματα και κομμένους τένοντες.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό ατύχημα διερευνά η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής.

Πηγή: atticapressnews

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε αυτοκίνητο από... γυαλιά ηλίου (εικόνες)

Σάμος: Βόας έκοβε... βόλτες προκαλώντας πανικό (εικόνες)

Βέλγιο: Σε νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός μετά από ατύχημα με ποδήλατο