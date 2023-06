Κόσμος

Κίνα: Νεκροί και αγνοούμενοι από κατολίσθηση

Τραγικός είναι ο απολογισμός από κατολίσθηση που σημειώθηκε στη Σετσουάν.

Κατολίσθηση, που σημειώθηκε στη νοτιοδυτική κινεζική επαρχία Σετσουάν, στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους ενώ αγνοείται η τύχη άλλων πέντε, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV και ανακοινώθηκε από την τοπική κυβέρνηση.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 6 π.μ. (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδας) σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Λεσάν στο νότιο τμήμα της επαρχίας.

Περισσότεροι από 180 διασώστες έχουν σταλεί επιτλόπου και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, μετέδωσε το CCTV.

Σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν σημειωθεί επί δύο ημέρες στην πόλη Λεσάν πριν από την κατολίσθηση.

