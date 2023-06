Κοινωνία

Τροχαίο - Ζάκυνθος: Μηχανή παρέσυρε μητέρα με το 3χρονο παιδί της

Πώς συνέβη το σοβαρό τροχαίο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις βραδινές ώρες χθες Σάββατο, επί της παραλιακής οδού Κ. Λομβάρδου Ζακύνθου, όταν δίκυκλο όχημα με έναν 27χρονο οδηγό, παρέσυρε μια γυναίκα 32 ετών, Αλβανικής υπηκοότητας και το τρίχρονο κοριτσάκι της.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε και ο 27χρονος, ενώ οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου η 32χρονη και η 3χρονη παραμένουν νοσηλευόμενες.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μητέρα έσπασε το πόδι της, ενώ το 3χρονο παιδάκι έμεινε προληπτικά στο νοσοκομείο και έκανε όλες τις εξετάσεις. Είναι καλά στην υγεία του. Ο 27χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο δεν έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

