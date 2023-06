Κοινωνία

Πιερία: Συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί μετά από έλεγχο σε αυτοκίνητο, για διακίνηση μεταναστών.

Δύο υπήκοοι Πακιστάν συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα σε περιοχή της Σκοτίνας Πιερίας, καθώς σε αστυνομικό έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε ο ένας εξ' αυτών, διαπιστώθηκε να μεταφέρουν πέντε αλλοδαπούς και ένα ανήλικο - υπηκόους Αφγανιστάν - που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.



Σύμφωνα με την αστυνομία, σκοπό είχαν την προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας έναντι χρηματικής αμοιβής.

Κατασχέθηκε το όχημα, χρηματικό ποσό 85 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

