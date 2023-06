Κοινωνία

Αθήνα: Έσπασαν μαγαζιά και έκαναν ζημιές από το Σύνταγμα μέχρι το Μοναστηράκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσαν νεαροί που πέταξαν και πέτρες, μπουκάλια και μάρμαρα σε αστυνομικούς το βράδυ του Σαββάτου, στο κέντρο της Αθήνας.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε χθες στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας, μετά από συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, χτες, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, περίπου 100 άτομα πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος. Οι συγκεντρωθέντες παρέμειναν στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αμαλίας, στα σκαλοπάτια της Πλατείας Συντάγματος έως την 20.15 ώρα, όπου αποχώρησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 21.00, περίπου 60 άτομα που συμμετείχαν στη συγκέντρωση, κινούμενοι κατά μόνας, συγκεντρώθηκαν εκ νέου στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης και κινούμενοι προς την Πλατεία Μοναστηρακίου μέσω των οδών Αιόλου και Ερμού, προκάλεσαν φθορές σε 7 καταστήματα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. που εκτελούσαν υπηρεσία στο σημείο, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα των ατόμων, με ρίψη πετρών, μαρμάρων και γυάλινων μπουκαλιών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους επιτιθέμενους, οι οποίοι διασκορπίσθηκαν μέσω των οδών Αθηνάς και Ερμού και των παρακείμενων σταθμών ΜΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ προς διάφορες κατευθύνσεις.

Κατά την αποχώρησή τους, τα άτομα προκάλεσαν φθορές σε έναν αυτόματο καρταναγνώστη σταθμού ΗΣΑΠ.

Από το σημείο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που συμμετείχαν στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη κοινής ειρήνης, απόπειρα σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνομικού, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών και άλλων διατάξεων.

Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά η υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκος Σεργιανόπουλος: Η δολοφονία που συγκλόνισε το Πανελλήνιο

Πάτρα: κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία ενώ προσπαθούσε να την σώσει

Τσαρούχης: Έργο του πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία