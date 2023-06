Κόσμος

Ναβάλνι: Διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο υπέρ του Ρώσου αντιφρονούντα

Δεκάδες συλλήψεις σε πόλεις της Ρωσίας και διαδηλώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου υπέρ του φυλακισμένου Αλεξέι Ναβάλνι.

Υποστηρικτές του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 47 του χρόνια, διαδήλωσαν στη Ρωσία και σε πολλές άλλες χώρες με τον ίδιο, έπειτα από τρία χρόνια στη φυλακή, να δηλώνει ότι διατηρεί υψηλό ηθικό παρά την επιδείνωση των συνθηκών κράτησής του.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, τουλάχιστον 45 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διάφορες ρωσικές πόλεις, κυρίως στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, επειδή διαδήλωναν υπέρ του Ναβάλνι. Η εκπρόσωπός του, η Κίρα Γιάρμις, ανάρτησε στο Twitter φωτογραφίες από διαδηλώσεις στην Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Γεωργία.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ίδιος ο Ναβάλνι ανέφερε ότι αν και έχει υψηλό ηθικό, θα προτιμούσε να βρίσκεται με την οικογένειά του και όχι σε μια αποικία κρατουμένων, 260 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Ο Ναβάλνι λέει ότι βρίσκεται για πολλοστή φορά, τη 16η συνολικά, στο πειθαρχείο. Οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι οι ρωσικές αρχές θέλουν να του σπάσουν το ηθικό και για αυτό τον κλείνουν συχνά, για πολλές ημέρες, σε κελιά όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι αφόρητες. «Είναι σαφές ότι θα προτιμούσα να μην ξυπνάω σε μια τρύπα, να πάρω πρωινό με την οικογένειά μου, να δεχτώ ένα φιλί από τα παιδιά μου, να ανοίξω τα δώρα μου και να πω ότι ακριβώς αυτό ονειρευόμουν. Όμως έτσι είναι η ζωή: δεν μπορούμε να περιμένουμε κοινωνική πρόοδο και ένα καλύτερο μέλλον παρά μόνο αν κάποιοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να το πληρώσουν», έγραψε ο ίδιος.

Ο Ναβάλνι πρόκειται να δικαστεί προσεχώς για μια νέα υπόθεση, κατηγορούμενος για «εξτρεμισμό» και κινδυνεύει με κάθειρξη 35 ετών. Κρατείται από τον Ιανουάριο του 2021, αφού επέστρεψε στη Ρωσία μετά τη σοβαρή δηλητηρίασή του –για την οποία κατηγορεί το Κρεμλίνο– και λέει ότι αυτή η νέα κατηγορία είναι ένας τρόπος για να τον κρατήσουν ισοβίως στη φυλακή. Τον Μάρτιο του 2021 καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ετών για «απάτη», μια κατηγορία που ο ίδιος λέει ότι ήταν φτιαχτή. Από τη φυλακή του συνεχίζει να στέλνει μηνύματα στην ομάδα του, να αφηγείται τις συνθήκες κράτησής του και να καταγγέλλει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την εισβολή στην Ουκρανία.

