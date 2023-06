Κοινωνία

Έβρος: επιχείρηση απεγκλωβισμού μεταναστών (βίντεο)

Επιχείρηση έχει στηθεί για τον απεγκλωβισμό των 86 μεταναστών από νησίδα στον Έβρο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού μεταναστών από νησίδα στον Έβρο.

Σε πλήρη εξέλιξη από τις 18:30 η επιχείρηση των ελληνικών αρχών στον Έβρο, για την περισυλλογή 86 μεταναστών, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή Μαρασιά, σε μια βραχονησίδα για τέσσερις μέρες.

Στο σημείο βρίσκονται άντρες της ΕΜΑΚ με βάρκα, για να παραλάβουν τους μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν και πολλά παιδιά.

Οι πρώτοι μετανάστες έχουν περισυλλεγεί και αναμένεται να μεταφερθούν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Φυλακίου που θα τους παρασχεθούν και οι πρώτες βοήθειες.

Νωρίτερα είχε εκδόσει ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό το Γραφείο του Πρωθυπουργού στην οποία ανέφερε:

"Οι ελληνικές αρχές προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε, με σεβασμό στο εθνικό, ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, να αποτραπεί κάθε αντικανονική είσοδος αλλοδαπού στη χώρα.

Τις τελευταίες ημέρες, η χαμηλή στάθμη των υδάτων του ποταμού Έβρου ευνοεί την παράνομη διέλευση μεταναστών, με χρησιμοποίηση νησίδων που εμπίπτουν και στην ελληνική και την τουρκική επικράτεια. Σε μια τέτοια νησίδα, ογδόντα περίπου μετανάστες κατέληξαν στο ελληνικό τμήμα.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει απευθυνθεί στην τουρκική κυβέρνηση, που ορκίστηκε χθες, για τον συντονισμό των συνοριακών αρχών και την αποτροπή παράνομων διελεύσεων."





