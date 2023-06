Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση των λαϊκιστών με γραβάτα αύξησε τις ανισότητες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλακης στην προεκλογική του ομιλία στη Ρόδο.

Η παράταξη του ΠΑΣΟΚ θα ξαναγίνει "η πραγματική εναλλακτική που χρειάζεται ο ελληνικός λαός" τόνισε κατά την ομιλία του στη Ρόδο σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας τον Κ. Μητσοτάκη για "περιφρόνηση της νοημοσύνης του ελληνικού λαού".

«Έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα από το 2010. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου σε μία κυβέρνηση λαϊκιστών με γραβάτες, που περιφρονεί τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού και τα πραγματικά προβλήματά του, αυξάνοντας καθημερινά τις ανισότητες εις βάρος της μεσαίας τάξης και των φτωχότερων Ελλήνων» σημείωσε σχολιάζοντας την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σχετικά με την τοποθέτηση του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, 'Ακη Σκέρτσου, ότι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά είναι μέτρο υπέρ των πλούσιων Ελλήνων, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε:

«Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και στις περισσότερες ομιλίες του κ. Μητσοτάκη την ίδια περίοδο γινόταν αναφορά σε μειωμένο συντελεστή στους έμμεσους φόρους. Βγαίνει σήμερα ο κ. Σκέρτσος, ο πρώην εργαζόμενος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων -διότι αυτούς υπηρετεί ακόμη απ' ό,τι φαίνεται-, και μας απαντά ότι η μείωση των συντελεστών στους έμμεσους φόρους δεν βοηθά τη μεσαία τάξη και τους φτωχούς αλλά τους οικονομικά ισχυρούς και τους ολιγάρχες.

Ο κ. Σκέρτσος έφτιαξε τους δικούς του οικονομικούς κανόνες και λέει στον ελληνικό λαό - για πρώτη φορά στην οικονομική επιστήμη παγκοσμίως - ότι η μείωση των έμμεσων φόρων δεν βοηθά τους φτωχούς και τους μεσαίους αλλά τους ολιγάρχες. Ντροπή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που στον βωμό της υπεράσπισης των αφηγημάτων σας που αιωρούνται από την κοινωνική πραγματικότητα της χώρας, περιφρονείτε ακόμη και τους στοιχειώδεις κανόνες της οικονομικής επιστήμης».

«Η αγωνία τους δεν είναι οι αδύναμοι και η μεσαία τάξη. Η αγωνία τους είναι οι ελάχιστοι, που τους στηρίζουν. Στο συρτάρι του κ. Σκρέκα έχουν κρατήσει τη φορολόγηση των υπερκερδών των προμηθευτών. Γιατί δεν τα έχουν φορολογήσει;» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε υπογραμμίζοντας την αλλαγή πλεύσης του ΣΥΡΙΖΑ ως προς την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών:

«Ο κ. Τσίπρας πριν από μερικούς μήνες είχε πει ότι συμφωνεί με τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, από τη στιγμή που η διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου στεγαστικών δανείων είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου προκαλεί, λοιπόν, αλγεινή εντύπωση ότι τις τελευταίες δέκα μέρες άλλαξαν τη θέση τους και για τα μερίσματα και για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Αποδεικνύεται περίτρανα ποιοι έχουν σταθερές θέσεις και ποιοι είναι οι χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας και οι μόνοι υπεύθυνοι που πήρε 40% ο κ. Μητσοτάκης».

«Είναι δυνατόν να λες ότι θα υπάρχει φοροαπαλλαγή στις γονικές παροχές έως 4,8 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που οι πιο φτωχοί Έλληνες πλήρωσαν 5 δισεκατομμύρια παραπάνω ΦΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια, τη στιγμή που βλέπουν την τιμή του γάλακτος, του ψωμιού, του τυριού, του κρέατος να ανεβαίνει; Εμείς, λοιπόν, είμαστε εδώ για να φέρουμε κοινωνική δικαιοσύνη κι εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Δεν λαϊκίζουμε, μιλάμε συγκεκριμένα» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε: «Θέλουμε συνθήκες καλής γειτονίας και αποκλιμάκωση των προκλήσεων, αλλά αυτό προϋποθέτει τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Δεν μπορεί ισχυρά συμφέροντα να εξοπλίζουν μια χώρα, η οποία αναστατώνει την ευρύτερη περιοχή, το νότιο Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τα σύνορα μας δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικά, είναι και ευρωτουρκικά. Έχουν χρέος οι Ευρωπαίοι να κάνουν αυτό, που έχει ψηφιστεί με πρωτοβουλία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εμπάργκο όπλων στη Τουρκία όσο η κυβέρνηση Ερντογάν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει ευθέως τη σταθερότηταστην ευρύτερη περιοχή.

Εμείς στηρίξαμε τις συμφωνίες με τη Γαλλία και τη συμφωνία για τα F-16. Αλλά όλα αυτά έχουν όριο τη δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας, τη δυνατότητα της να στηρίζει κατά προτεραιότητα το κοινωνικό κράτος, τη μεσαία τάξη, τους ευάλωτους. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα ράλι εξοπλισμών, ιδιαίτερα όταν εκείνοι - από τους οποίους αγοράζουμε εξοπλισμούς - εξοπλίζουν και εμάς και τη Τουρκία. Γι' αυτό θεωρώ προτεραιότητα όχι μόνο το εμπάργκο όπλων αλλά και την πρωταγωνιστική παρουσία της Ελλάδας στην ενιαία εξωτερική πολιτική της Ευρώπης και στη

δημιουργία του ευρωστρατού. Όπως σήμερα υπάρχει η Frontex, πρέπει να βάλουμε στόχο τα επόμενα 10 χρόνια να υπάρξει ευρωστρατός, που θα περιφρουρεί τα σύνορά μας με τη Τουρκία. Θα περιφρουρεί όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα, από τη Φινλανδία μέχρι την Κυπριακή Δημοκρατία».

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρέλαιο - Συμφωνία ΟΠΕΚ+: Η Σαουδική Αραβία μειώνει την παραγωγή

“Piraeus Street Long Jump”: Ο Μίλτος Τεντόγλου “πέταξε” και κέρδισε… καρδιές (εικόνες)

Κοζάνη: κόπηκαν βαγόνια από “τρενάκι” λούνα παρκ (εικόνες)