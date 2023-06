Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε την απόκρουση μεγάλης αντεπίθεσης του Κιέβου

Η ανακοίνωση και το βίντεο από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και η «σιωπή» του Κιέβου, που δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απώθησε «ευρείας κλίμακας» ουκρανική επίθεση στο Ντονμπάς, όμως το Κίεβο, που επισημαίνει εδώ και μήνες ότι προετοιμάζει μεγάλη αντεπίθεση, δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ότι εξαπέλυσε την επιχείρηση αυτή.

«Το πρωί της 4ης Ιουνίου, ο εχθρός εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση σε πέντε τομείς του μετώπου στην περιοχή του νότιου Ντονέτσκ», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο Telegram. «Στόχος του εχθρού ήταν να διασπάσει την άμυνά μας στον πιο ευάλωτο, κατά τη γνώμη του, τομέα του μετώπου», συμπληρώνει.

«Ο εχθρός δεν πέτυχε τον στόχο του, δεν τα κατάφερε», τονίζει το υπουργείο συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα βίντεο το οποίο, όπως αναφέρει, δείχνει ουκρανικά τεθωρακισμένα να δέχονται επίθεση από αέρος και να καταστρέφονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πάντα σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Βαλέρι Γκερασίμοφ βρισκόταν στην περιοχή την ώρα της επίθεσης.

Εξάλλου η ίδια πηγή επισημαίνει ότι ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε την επίθεση με έξι μηχανοκίνητα τάγματα πεζικού και δύο επιλαρχίες αρμάτων και προσθέτει ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν 250 Ουκρανούς στρατιώτες, ενώ κατέστρεψαν 16 τανκς και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης.

Οι ουκρανικές αρχές προς το παρόν δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές. Η Ουκρανία αναφέρει εδώ και μήνες ότι ετοιμάζει μεγάλη αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων. Σε βίντεο που ανήρτησε χθες Κυριακή ο ουκρανικός στρατός φαίνεται να ζητεί από τους στρατιώτες να παραμείνουν σιωπηλοί και τονίζει ότι δεν θα υπάρξει ανακοίνωση για την πολυαναμενόμενη αντεπίθεση.

Εκτός από την ουκρανική επίθεση στο Ντονμπάς, μάχες σημειώθηκαν χθες στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, μεταξύ του ρωσικού στρατού και φιλοουκρανών Ρώσων μαχητών, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ.

«Μια ομάδα διολιοφθορέων έφτασε, σημειώνονται μάχες στο Νοβάγια Ταβολγιάνκα», ένα μεθοριακό χωρίο, επεσήμανε στο Telegram ο Γκλαντκόφ. «Ελπίζω να εξολοθρευτούν όλοι», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ δήλωσε εξάλλου ότι οι επιτιθέμενοι, τους οποίους χαρακτήρισε Ρώσους μαχητές που πολεμούν στο πλευρό του Κιέβου, πήραν αιχμαλώτους και πρότεινε την ανταλλαγή τους.

