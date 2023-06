Αθλητικά

NBA: Οι Μαϊάμι Χιτ άλωσαν την έδρα των Ντένβερ Νάγκετς

Οι 41 πόντοι του Νίκολα Γιόκιτς δεν πτόησαν του Χιτ που πήραν το πλεονέκτημα έδρας ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 1-1.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ σημείωσε 23 πόντους και βοήθησε σημαντικά τους φιλοξενούμενους Μαϊάμι Χιτ να καταγράψουν τη νίκη με 111-108 επί των Ντένβερ Νάγκετς, ισοφαρίζοντας τους τελικούς του ΝΒΑ (1-1) και παίρνοντας το πλεονέκτημα της έδρας.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο μέτρησε 21 πόντους και εννέα ριμπάουντ και ο Τζίμι Μπάτλερ 21 πόντους και εννέα ασίστ για το Μαϊάμι, το οποίο φιλοξενεί τον αγώνα 3 της σειράς την Τετάρτη (7/6).

Από το Ντένβερ ο Νίκολα Γιόκιτς τα έκανε όλα (41 πόντοι, 11 ριμπάουντ) αλλά αυτή τη φορά δεν έφτανε, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 18 πόντους και 10 ασίστ, ωστόσο, είδε την προσπάθειά του για 3 πόντους να καταλήγει στο σίδερο με 1,9 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη.

Ο Άαρον Γκόρντον σημείωσε 12 πόντους και ο Μπρους Μπράουν 11 από τον πάγκο για τους Νάγκετς, οι οποίοι γνώρισαν μόλις την πρώτη εντός έδρας ήττα στα εφετινά πλέι οφ (9-1).

Το Ντένβερ προηγήθηκε με 83-75 στο τέλος της τρίτης περιόδου πριν το Μαϊάμι ξεσπάσει και δημιουργήσει ένα επιμέρους σκορ 32-12 στα πρώτα οκτώ και πλέον λεπτά της τέταρτης.

Ο Μάρεϊ πέτυχε δύο τρίποντα και ο Γκόρντον ένα για να μειώσουν το προβάδισμα των Χιτ σε 109-106, με 1:09 να απομένει. Ο Αντεμπάγιο απάντησε με 2/2 βολές και ο Γιόκιτς μείωσε σε 108-111, πριν ο Μάρεϊ αστοχήσει στην προσπάθειά του να ισοφαρίσει.

