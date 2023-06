Αθλητικά

Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: “Τέλος εποχής” για τον θρυλικό Σουηδό

Τα επιτεύγματα του «Ιμπρα» που με δάκρυα στα μάτια ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την ενεργό δράση.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν είναι πλέον ποδοσφαιριστής. Αργά τη νύχτα της Κυριακής, ο 41χρονος Σουηδός επιθετικός ανακοίνωσε ότι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και κλείνει την καριέρα του, ενώ η Μίλαν τον αποχαιρέτησε συγκινητικά.

«Ήρθε η ώρα να πω αντίο στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο σε εσένα. Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα τώρα», είπε στο μικρόφωνο, στον αγωνιστικό χώρο του «Σαν Σίρο» μετά τη νίκη των συμπαικτών του επί της Βερόνα (3-1), για την 38η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Μίλαν, ο σύλλογος στον οποίο επέστρεψε στα τέλη του 2019 και στον οποίο συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην επαναφορά στην κορυφή, με αποκορύφωμα τον τίτλο του πρωταθλητή Ιταλίας το 2022, ανακοίνωσε το προσεχές Σάββατο (10 Ιουνίου) εκδήλωση τελετή για να «ευχαριστήσει τον Ζλάταν για τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε μαζί».

Λόγω αλλεπάλληλων τραυματισμών, ο 40χρονος άσος είχε δυσκολία να αγωνιστεί αυτή τη σεζόν. Ο «Ίμπρα» επέστρεψε στους αγώνες μόλις τον Φεβρουάριο, μετά από χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο τον Μάιο του 2022. Ο Σουηδός ξεκίνησε μόλις ένα παιχνίδι αυτή τη σεζόν, τον Μάρτιο, στη νίκη με 3-1 απέναντι στην Ουντινέζε.

Έπειτα, έγινε ο «γηραιότερος» σκόρερ στην ιστορία της Serie A. Στα τέλη Μαρτίου ήλπιζε ακόμα ότι θα μπορούσε να παίξει στο Euro 2024, την επόμενη χρονιά στη Γερμανία. Αλλά στη συνέχεια ήρθε ξανά ένας τραυματισμός στη γάμπα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν από αγώνα τον Απρίλιο και έκτοτε τελείωσε τη σεζόν στον πάγκο, όπου ήταν και πάλι για το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του το βράδυ της Κυριακής.

«Μπορούμε μόνο να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα έχει κάνει για εμάς. Και είναι λυπηρό που ένας τέτοιος πρωταθλητής δεν παίζει πλέον ποδόσφαιρο», σχολίασε ο προπονητής των «Ροσονέρι» Στέφανο Πιόλι στο κανάλι του συλλόγου της Λομβαρδίας.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κατάκτησε τον πρώτο τίτλο του στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη Μίλαν, το 2011. Στην τεράστια καριέρα του αγωνίστηκε επίσης σε Άγιαξ, Γιουβέντους, Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας πολλούς τίτλους πρωταθλήματος στο ενεργητικό του.

Συγκεκριμένα, δύο στην Ολλανδία, πέντε στην Ιταλία (τρεις με την Ίντερ, δύο με τη Μίλαν), ένα στην Ισπανία και τέσσερις στη Γαλλία. Ανάμεσα στη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την επιστροφή του στο Μιλάνο φόρεσε τα χρώματα των Λος Άντζελες Γκάλαξι, από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Νοέμβριο του 2019.

