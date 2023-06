Αθλητικά

Πέθανε ο Γιώργος Γεωργίου

Μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας, με σπουδαία διαδρομή.

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο “Άγιος Σάββας” το τελευταίο διάστημα. Είχε συνδέσει το όνομά του με την αθλητική δημοσιογραφία, ενώ έκανε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Ο Γιώργος Γεωργίου γεννήθηκε στα Πετράλωνα της Αθήνας στις 26 Μαΐου 1952. Ήταν συμμαθητής στο ίδιο θρανίο με τον μετέπειτα επίσης γνωστό αθλητικογράφο Κώστα Καίσαρη.

Η πρώτη του ενυπόγραφη παρουσία στην έντυπη δημοσιογραφία καταγράφηκε σε πολύ νεαρή ηλικία, στην εβδομαδιαία Παναθηναϊκή Φλόγα στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε στον χώρο από το 1982, ως μέλος της ιδρυτικής ομάδας της αθλητικής εφημερίδας Ο Φίλαθλος, ενώ έχει συνεργαστεί και με τα περιοδικά Σύγχρονος Αθλητισμός και Forza.

Έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσω της καθημερινής στήλης που διατηρούσε στον Φίλαθλο, καθώς και με την αρχικά ραδιοφωνική, μετέπειτα τηλεοπτική εκπομπή του Το Καφενείο των Φιλάθλων.

Δήλωνε φίλαθλος του Απόλλωνα Σμύρνης αλλά στον Φίλαθλο τη δεκαετία του ’80 έκανε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πολλές φορές με δηκτικό τρόπο (γενικότερο χαρακτηριστικό του Φιλάθλου εκείνα τα χρόνια).

Τον χαρακτήριζε η αντικειμενικότητα και η τάση του να τα λέει «έξω απ’ τα δόντια», ασκώντας κριτική σε θεσμούς, πρόσωπα και καταστάσεις του αθλητισμού και κυρίως του ποδοσφαίρου.

Η εκπομπή Το Καφενείο των Φιλάθλων, τηλεοπτικά στο Κανάλι 5 και ραδιοφωνικά στον Sprint FM, υπήρξε η πρώτη ευρείας ακροαματικότητας εκπομπή στην Ελλάδα, που παρείχε βήμα στους φιλάθλους για να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα αθλητικά δρώμενα και όχι μόνο. Η τηλεοπτική του εκπομπή έχει κατά καιρούς φιλοξενηθεί στους σταθμούς Alpha, Channel 9,Τηλεάστυ, Extra 3, Action 24 και Kontra Channel.

Από το 2008 έως το 2021 πραγματοποιούσε καθημερινές ραδιοφωνικές εκπομπές στο ραδιοσταθμό Real FM 97.8 και ήταν ένας από τους μακροβιότερους δημοσιογράφους του σταθμού από ίδρυσης του.

Τον Μάρτιο του 2010 ανακοίνωσε ξαφνικά την αποχώρησή του από την ενεργό δημοσιογραφία, απόφαση την οποία ανακάλεσε μία ημέρα αργότερα, αποδίδοντάς την σε προσωπικούς και όχι επαγγελματικούς λόγους.

Είχε παντρευτεί δύο φορές, το 1980 με την πρώτη σύζυγό του Μαρία και το 1997 την δεύτερη του σύζυγο Ευγενία. Έχει αποκτήσει με καθεμιά από τις δύο συζύγους του από ένα παιδί, τον Τάσο (ο οποίος γεννήθηκε το 1982 και πέθανε το 2017 λόγω της σπάνιας ασθένειας που ονομάζεται “Αταξία Φρίντριχ”) και την Σταυρούλα (γεν. 1998) αντίστοιχα.

