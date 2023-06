Υγεία - Περιβάλλον

Γλυφάδα - Γαλάζιες σημαίες: οι αντιδράσεις του Δήμου για τις “ακατάλληλες” παραλίες

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Γλυφάδας, μετά την "ανακύρηξη" παραλιών που είχαν γαλάζιες σημαίες ως "ακατάλληλες".

Της Αντιγόνης Θάνου

Δύο παραλίες της Γλυφάδας που κυματίζουν οι γαλάζιες σημαίες, που αποδεικνύουν δηλαδή ότι πρόκειται για τις καλύτερες παραλίες, το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, τις χαρακτήρισε ως ακατάλληλες, προκαλώντας αντιδράσεις.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, "Τα τελευταία χρόνια αυτή η οργάνωση ΠΑΚΟΕ βλέπουμε ότι κάνει κάποια ανακοίνωση η οποία είναι συκοφαντική δεν μας ενημέρωσε ποτέ που μετράει, πως μετράει, τι μετράει εάν είναι πιστοποιημένοι που δεν είναι γιατί το ψάξαμε".

Η Δαρεία Νεφέλη Βουρδουμπά, υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εξηγεί πως γίνονται οι μετρήσεις των υδάτων.

"Οι δυο παραλίες Γλυφάδας έχουν πεντακάθαρα νερά. Εμπιστευόμαστε τα πλέον αξιόλογα αποτελέσματα που γίνονται από διαπιστευμένα εργαστήρια από το Εθνικό Σύστημα διαπίστευσης ως προς τον τρόπο που λαμβάνουν το δείγμα. Την εποπτεία του προγράμματος έχει το Υπ Περιβάλλοντος αναθέτουν σε εργαστήρια να γίνουν οι δειγματοληψίες σύμφωνα με τρόπο που ορίζει η κάθε οδηγία. Οι δειγματοληψίες γίνονται κάθε χρόνο πριν την κολυμβητική περίοδος", αναφέρει μεταξύ άλλων.

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος της Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, αναφέρει: "Εμείς μετράμε τα νερά με πιστοποιημένα εργαστήρια τα έχει και η περιφέρεια επίσης η ελληνική εταιρία της φύσης που εκδίδει τις σημαίες παρακολουθεί εάν όλα είναι καλά. Η ασφάλεια και η καθαριότητα είναι το παν, πλέον υποχρεωτικά θα στραφούμε στην δικαιοσύνη."

Σύμφωνα με πληροφοριες, Στις 21/3/2023 μάλιστα, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί το Πανελλήνιο κέντρο οικολογικών ερευνών για πλήθος παράνομων πρακτικών.

Ο Δημαρχος Γλυφάδας πάντως αναμένεται να κινηθεί δικαστικά κατά του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών.

