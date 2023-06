Κόσμος

ΗΠΑ - Εκλογές 2024: ο Μάικ Πενς κατέθεσε την υποψηφιότητά του

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, κατέθεσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς κατέθεσε σήμερα την υποψηφιότητά του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή.

Ο 64χρονος Πενς θα βρεθεί αντιμέτωπος στις προκριματικές του κόμματός του μεταξύ άλλων και με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πενς, που δηλώνει συντηρητικός Ευαγγελιστής και σφοδρός πολέμιος της άμβλωσης, αναμένεται ότι θα επισημοποιήσει την Τετάρτη, την ημέρα των γενεθλίων του, την υποψηφιότητά του σε μια προεκλογική εκδήλωση στην Αϊόβα.

