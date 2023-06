Κόσμος

Αθωώθηκε για τους θανάτους των παιδιών της μετά από 20 χρόνια στη φυλακή (βίντεο)

Το επιστημονικό στοιχείο που ανέτρεψε τα δεδομένα της υπόθεσης, είκοσι χρόνια μετά τη φυλάκιση της Κάθλιν Φλόμπινγκ.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Την πρώτη της «γεύση ελευθερίας» μετά από 20 χρόνια στη φυλακή πήρε σήμερα η Κάθλιν Φόλμπιγκ, που δήλωσε: «είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Δεν είναι καθόλου αστείο. Είμαι νευρική, είμαι τα πάντα. Ακόμη αναρωτιέμαι αν συμβαίνει όντως αυτό. Ω Θεέ μου!».

Όλοι την θεωρούσαν ως σύγχρονη Μήδεια, τη χειρότερη σίριαλ κίλερ στην ιστορία της Αυστραλίας, που σκότωσε διαδοχικά και τα τέσσερα παιδιά της ηλικίας από εννέα έως 19 μηνών. Ακόμη κι ο σύζυγός της είχε πεισθεί για την ενοχή της. Η Καθλίν Φόλμπιγκ επέμενε από την αρχή για την αθωότητά της. Η αστυνομία, οι δικαστές και οι ένορκοι όμως δεν την πίστεψαν, βασιζόμενοι σε κάποιες αμφιλεγόμενες αναφορές στο προσωπικό της ημερολόγιο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μάικλ Ντέιλι, σημείωσε πως, «σήμερα το πρωί στις 9.30 συναντήθηκα με την κυβερνήτη. Της συνέστησα να ασκήσει το βασιλικό της προνόμιο της απονομής χάρης και να χορηγήσει στη κ. Φόλμπιγκ μια άνευ όρων απαλλαγή. Η κυβερνήτης συμφώνησε».

«Το σημείο καμπής στην έρευνα ήταν οι νέες αποδείξεις μέσω DNA, που δείχνουν ότι οι θάνατοι των παιδιών μπορεί να οφείλονταν σε φυσικά αίτια. Επιστήμονες που έδωσαν ανεξάρτητες συμβουλές στην έρευνα εξέφρασαν ανακούφιση, που η επιστήμη εισακούσθηκε», εξήγησε η δικαστική ρεπόρτερ του ΑΒC 9, Τζαμέλ Γουέλς.

Δύο Δανοί γενετιστές εντόπισαν πριν από δύο χρόνια στην Κάθλιν Φόλμπιγκ και σε δύο από τα τέσσερα παιδιά της μια γονιδιακή μετάλλαξη που δεσμεύει το ασβέστιο, με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτείται σωστά ο καρδιακός μυς και να προκαλείται αρρυθμία και σε ακραίες περιπτώσεις αιφνίδιος θάνατος. Εξήντα επιστήμονες, ανάμεσά τους και η ιατροδικαστική ανθρωπολόγος Δρ Ξανθή Μάλετ, ζήτησαν την αναθεώρηση της δίκης και τη χορήγηση χάρης.

Η πρόεδρος της Αυστραλιανής ακαδημίας επιστημών, Άννα Μαρία Αραμπία, έθεσε το εξής ερώτημα: «Πώς δημιουργούμε ένα νομικό σύστημα πιο ευαίσθητο στην επιστήμη, που θα αξιοποιεί νέα αναδυόμενα και σύνθετα επιστημονικά ευρήματα σταθερά, κάθε ημέρα».

«Αυτή τη στιγμή αποδόθηκε δικαιοσύνη, αν και άργησε πολύ», τόνισε η Σου Χίγκινσον, βουλευτής των Πράσινων, ενώ μία φίλη της Φλόμπινγκ, η Χέλεν Κάμινγκς, σημείωσε πως, «θα είναι μια μεγάλη ημέρα για εκείνη. Δεν ξέρει πολλά για τον σύγχρονο κόσμο, ξέρετε, κομπιούτερ, κινητά τηλέφωνα...».

Η δικηγόρος της Κάθλιν Φόλμπιγκ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή αποζημίωσης από την πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας για τα 20 χρόνια που πέρασε στη φυλακή, εξαιτίας μιας δικαστικής πλάνης.

