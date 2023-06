Πολιτική

Έβρος - Σχοινάς: Ανθρωπισμός και αλληλεγγύη στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς για τη διάσωση μεταναστών σε νησίδα στον Έβρο.

Στα εξωτερικά της ΕΕ υπάρχει ανθρωπισμός και αλληλεγγύη τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς επισημαίνοντας ότι «οι ελληνικές αρχές, η υπηρεσιακή κυβέρνηση που έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έσωσε 100 μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών» στον Έβρο.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ μιλώντας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ( LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση του δικαιώματος ασύλου είναι απαράδεκτη.

H Task Force (για την διαχείριση του μεταναστευτικού) έχει συντονιστική και υποστηρικτική λειτουργία και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει, αντικαθιστά ή υποκαθιστά την πρωταρχική ευθύνη των εθνικών αρχών στη διαχείριση της μετανάστευσης στην επικράτειά τους ανέφερε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, επισημαίνοντας ότι στην ουσία δεν πρόκειται για κάτι νέο εφόσον από το 2016 η Επιτροπή είχε ομάδες τοποθετημένες στην Ελλάδα και την Ιταλία, ενώ μεταξύ 2017 και 2019, η επιχειρησιακή υποστήριξη μέσω της ανάπτυξης από την Επιτροπή επεκτάθηκε και σε άλλα κράτη μέλη πρώτης υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας, της Μάλτας και της Κύπρου.

Μιλώντας για την περίοδο της ανάληψης των καθηκόντων της παρούσας Επιτροπής, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι «η κατάσταση στα κέντρα των νησιών στην Ελλάδα ήταν τουλάχιστον δεινή, ντροπιαστική για να πούμε ολόκληρη την ιστορία. Τα περιστατικά βίας ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Οι εγκαταστάσεις ήταν ανεπαρκείς, κάτω από τα πρότυπα, υπερπλήρεις και ακατάλληλες» σημείωσε ο κ. Σχοινάς τονίζοντας ότι «η Μόρια δεν είναι ο δικός μου τύπος της Ευρώπης». Τέσσερα χρόνια μετά, χάρη στη συλλογική δουλειά και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως προσέθεσε, υπάρχουν νέα κέντρα με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στην Σάμο, την Κω, τη Λέρο, ενώ μίλησε και για το Μαυροβούνι στη Λέσβο.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τον συνωστισμό στα κέντρα υποδοχής, κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τις μεταφορές στην ηπειρωτική χώρα και των μετεγκαταστάσεων σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένα μέλη.

Όσον αφορά, τις διαδικασίες ασύλου, ανέφερε ότι είναι ταχύτερες.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ταυτόχρονα ότι «οποιαδήποτε παραβίαση του δικαιώματος ασύλου είναι απαράδεκτη».

«Η ΕΕ, ήταν, είναι και πάντα θα είναι προορισμός ασύλου για εκείνους που ξεφεύγουν από τον πόλεμο ή τις διώξεις» τόνισε, προσθέτοντας ότι την ίδια ώρα μία μεταναστευτική πολιτική που έχει νόημα, πρέπει να βασίζεται σε μία συνεχή, αδυσώπητη μάχη κατά των διακινητών, την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες αυτές οι αρχές δεν είναι αντίθετες ούτε ακυρώνουν η μία την άλλη.

Εξέφρασε ανησυχία για το ρεπορτάζ των New York Times , «ακόμα κι αν η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το βίντεο» όπως συμπλήρωσε.

«Ήμασταν επίσης οι πρώτοι που είπαμε πολύ ξεκάθαρα ότι εάν αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αληθινοί, είναι απαγορευτικό. Στείλαμε επίσης επιστολή στις ελληνικές αρχές ζητώντας τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας», ανέφερε καθώς και ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επιβεβαιώσει μία ενδελεχή έρευνα.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον αναφέρθηκε στην αρχή της θητείας αυτής της Επιτροπής κάνοντας λόγο για «απειλή προς την ΕΕ από τον Πρόεδρο Ερντογάν», ο οποίος μιλούσε για άνοιγμα των συνόρων, αλλά και για την πανδημία εξαιτίας της οποίας όλη η Ευρώπη είχε κλείσει και οι επιστροφές στην Τουρκία σταμάτησαν. Επίσης, μίλησε για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Μόρια τον Σεπτέμβριο του 2020 και την παρουσίαση του Σχεδίου για το Μεταναστευτικό και το 'Ασυλο.

Όπως σημείωσε η κ. Γιόχανσον, η κατάσταση τώρα είναι «πολύ καλύτερη», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν λειτουργικά κέντρα υποδοχής, δεν είναι υπερπλήρη και οι διαδικασίες ασύλου είναι πιο ομαλές. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ακόμη υπάρχουν πολλές προκλήσεις και προβλήματα.

