Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - Γκουτέρες: Να σπάσουμε τον εθισμό μας στα πλαστικά

Το μήνυμα του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι μία έκκληση για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης, τονίζει σε μήνυμά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Μάλιστα, προτρέπει τη διεθνή κοινότητα μαζί να «διαμορφώσουμε ένα καθαρότερο, υγιέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους» και «να εργαστούμε ως ένα - κυβερνήσεις, εταιρείες και καταναλωτές - για να σπάσουμε τον εθισμό μας στα πλαστικά, να υπερασπιστούμε τα μηδενικά απόβλητα και να οικοδομήσουμε μια πραγματικά κυκλική οικονομία».

Σκιαγραφώντας τη δραματική εικόνα που υπάρχει σήμερα με την πλαστική ρύπανση, ο Αντόνιο Γκουτέρες επισημαίνει πως κάθε χρόνο, πάνω από 400 εκατ. τόνοι πλαστικού παράγονται παγκοσμίως - το ένα τρίτο των οποίων χρησιμοποιείται μόνο μία φορά. «Κάθε μέρα, το ισοδύναμο περισσότερων από 2.000 απορριμματοφόρων γεμάτων πλαστικό απορρίπτεται στους ωκεανούς, τα ποτάμια και τις λίμνες μας. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές. Τα μικροπλαστικά βρίσκουν το δρόμο τους στα τρόφιμα που τρώμε, στο νερό που πίνουμε και στον αέρα που αναπνέουμε.Το πλαστικό είναι κατασκευασμένο από ορυκτά καύσιμα - όσο περισσότερο πλαστικό παράγουμε, τόσο περισσότερα ορυκτά καύσιμα καίμε και τόσο χειρότερη είναι η κλιματική κρίση» επισημαίνει.

Περαιτέρω, ο γενικός γραμματέας εστιάζει στις λύσεις που έχουν κατατεθεί. «Πέρυσι, η παγκόσμια κοινότητα άρχισε να διαπραγματεύεται μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για τον τερματισμό της πλαστικής ρύπανσης. Αυτό είναι ένα πολλά υποσχόμενο πρώτο βήμα, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Μια νέα έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) δείχνει ότι μπορούμε να μειώσουμε την πλαστική ρύπανση κατά 80% έως το 2040 - εάν δράσουμε τώρα για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, τον αναπροσανατολισμό και τη διαφοροποίηση μακριά από τα πλαστικά».

