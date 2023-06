Πολιτική

Μητσοτάκης: οι ρακές... και τα λουλούδια στη Μαρέβα (βίντεο)

Αποκαλυπτικό ήταν το νέο βίντεο που ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok.

Μέσα από ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μοιράστηκε στιγμές από τις περιοδείες του στην Κρήτη και προσωπικές ιστορίες από το... παρελθόν.

Μεταξύ άλλων μοιράστηκε τι κάνει τα κεράσματα με ρακές που του προσφέρουν, καθώς δεν πίνει αλλά και μία ιστορία για τη φορά που έγινε... ντίρλα, όταν περιόδευε με τον πατέρα του.

Εκτός από ρακές πολλές είναι και οι ανθοδέσμες τις οποίες τις δίνει στη Μαρέβα. Μάλιστα, η σύζυγός του όταν τον βλέπει να έρχεται με ανθοδέσμη καταλαβαίνει ότι δεν την έχει αγοράσει ο ίδιος, αλλά κάποιος του την έχει προσφέρει, και έτσι «του την πετάει στο κεφάλι».