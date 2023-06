Κοινωνία

Αθήνα: “Τουρίστες” έκλεβαν τουρίστες στο ιστορικό κέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ιδιαίτερο σχεδιασμό στη δράση τους ενεργούσαν οι συλληφθέντες που στόχευαν τουρίστες στο ιστορικό κέντρο.

Πέντε αλλοδαποί ταξίδευαν στην Αθήνα, έμεναν σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και «έγδυναν» τουρίστες στο ιστορικό κέντρο. Σύμφωνα μάλιστα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες «μεταμφιέζονταν» και οι ίδιοι σε τουρίστες.

Μετά από έρευνες των Αρχών οι πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση των κλοπών πορτοφολιών, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε (5) αλλοδαποί, για περιπτώσεις κλοπής και απόπειρας κλοπής ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή και απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Προηγήθηκε χαρτογράφηση της δράσης ατόμων που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στις κλοπές πορτοφολιών στην περιοχή του ιστορικού – εμπορικού κέντρου των Αθηνών (Πλάκα, Αναφιώτικα, Μοναστηράκι, Σύνταγμα κτλ).

Όπως προέκυψε οι συλληφθέντες λειτουργώντας ως ομάδες, έρχονταν στην Ελλάδα και διαμένοντας σε ξενοδοχεία του κέντρου των Αθηνών, δρούσαν στοχευμένα διαπράττοντας κλοπές πορτοφολιών και λοιπών τιμαλφών, κυρίως από τουρίστες.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, ντύνονταν ως τουρίστες κατά την διάπραξη κλοπών, κρατώντας χάρτες, τσαντάκια, autoguide κτλ, ενώ άλλαζαν συνεχώς καταλύματα (ξενοδοχεία, airbnb κτλ) προς αποφυγή εντοπισμού τους. Επιπλέον, στην κατοχή τους έφεραν είδη ρουχισμού τα οποία εναλλάσσονταν δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό και την στοχοποίηση τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείου όπου διέμεναν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3.425 ευρώ,

110 λίρες Αγγλίας,

τρίφτης,

3 χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου,

πορτοφόλι,

2 διαβατήρια,

σκουλαρίκι με οχτώ πέτρες,

ένα ζευγάρι σκουλαρίκια,

ρολόι και

3 τουριστικοί χάρτες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία εξετάζονται οι υποψήφιοι

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ήλιος την Τρίτη