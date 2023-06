“The 2Night Show” - Μεσσαροπούλου: Η ιατρική οικογένεια, ο σύζυγος της και η σχέση του με τον Μητσοτάκη (βίντεο)

Life

Η καταξιωμένη τηλεκριτικός και δημοσιογράφος μιλάει για τα «ατίθασα» παιδικά της χρόνια, τη συνειδητή επιλογή να ακολουθήσει τη δημοσιογραφία και τη μετάβασή της στην τηλεόραση.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε, το βράδυ της Δευτέρας, στο «The 2Night Show» την Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Η δημοσιογραφία ήταν ο στόχος μου, ο στόχος του μπαμπά μου ήταν η Ιατρική. Παιδίατρος εκείνος, ακτινολόγος ο θείος μου, ο αδελφός μου γιατρός.

Ήξερα ότι επειδή δεν είχα κάποιον να με βοηθήσει, θα χρησιμοποιήσω ως όπλο τις ξένες γλώσσες και θα ξεκινήσω από τα διεθνή. Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά μιλάω.

Ο πατέρας μου δέχτηκε να γίνω δημοσιογράφος με την προϋπόθεση να μην μπω σε σχολή δημοσιογραφίας αλλά σε άλλη σχολή. Τελείωσα Γαλλική Φιλολογία. Είπα εντάξει αλλά θα με βοηθούσε να μπω σε μια εφημερίδα.

Ξεκίνησα να δουλεύω στην Απογευματινή και εκεί γνώρισα και τον άντρα μου, στα Διεθνή. Είμαστε μαζί από το 2001. Παντρευτήκαμε το 2006. Ήμουν η τελευταία που περίμενα ότι θα παντρευτώ» είπε.

Η σχέση του συζύγου της με τη ΝΔ και τα σχόλια

Αναφερόμενη στη σχέση του συζύγου της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα σχόλια που μπορεί να γίνονται εις βάρος της είπε: «Ο σύζυγός μου είναι γενικός γραμματέας της Βουλής και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Έχουν γραφτεί πράγματα. Είμαι πολλά χρόνια στον χώρο για να ειπωθεί κάτι. Όταν πήγα στη συγκεκριμένη εκπομπή δεν ήταν ο άντρας μου σε αυτή τη θέση, δεν ήταν καν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρος της ΝΔ.

Έχουμε πορευτεί μαζί και οι δύο άμισθοι σε μια εφημερίδα. Έχουμε περάσει διάφορες φάσεις. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να πει κανείς είναι ότι ο ένας “έγινε” από τον άλλον.

Κάποιος που θέλει να πει την κακία του θα την πει. Δεν μπορείς να είσαι παντού αρεστός. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου το να είμαι αρεστή. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να μου καταλογίσει κανείς είναι ότι αυτό που λέω δεν είναι η αλήθεια μου.

Ο σύζυγός μου στεναχωριέται περισσότερο από μένα για αυτά που γράφονται. Πολλές φορές εκνευρίζεται με αυτά που γράφονται. Εγώ είμαι συνηθισμένη. Έχοντας μια στήλη τηλεκριτικής ξέρω ότι αυτό που κάνω θα μου κάνουν. Είμαι ανοιχτή σε σχόλια, τα καταλαβαίνω, δεν μου αρέσει η κακεντρέχια, η εμμονή και η αδικία».

Το ασυμβίβαστο τηλεκριτικού και παρουσιαστή

Πώς έκρινε τον εαυτό της σαν παρουσία στην τηλεόραση; «Ενοχλητική φωνή πολλές φορές, μου αρέσω στις συνεντεύξεις, βοηθάω να ανοιχτούν ακόμα περισσότερο όσοι είναι φίλοι μου, στο θέμα της παρουσίασης θέλω ακόμα δουλειά».

«Δεν θα έκανα ποτέ καλοκαιρινό γιατί αυτοί που συνήθως κάνουν καλοκαιρινό δεν κάνουν ποτέ χειμερινό!» είπε.

«Αν ήταν κάτι που με ενδιέφερε θα έκανα δοκιμαστικό για πρόγραμμα που να με ενδιέφερε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι απολύτως καλυμμένη με αυτό που κάνω στο Ηappy Day. Εγώ ως δημοσιογράφος δουλεύω και το πίσω» είπε απαντώντας στην ερώτηση αν θα δοκίμαζε να κάνει κάτι άλλο στην τηλεόραση.

Μια τηλεκριτικός μπορεί να είναι δίκαιη με το κανάλι που εργάζεται; «Ως άνθρωπος είμαι πολύ αυστηρή. Είναι σαν να ακροβατείς κάθε μέρα σε τεντωμένο σχοινί. Με μένα έχει πρωτίστως πρόβλημα το κανάλι σε πολλά θέματα, όλα τα κανάλια, αλλά αυτή είναι και η επιτυχία».

«Γίνεται να μην έχεις αδικήσει κάποιον στην κριτική; Τότε που ξεκίναγα οι στήλες τηλεκριτικής ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις. Ήμουν η νεότερη που έμπαινε στον χώρο. Δεν μπορούσες να διασταυρώσεις είδηση, έπρεπε να σε αποδεχτεί το σινάφι» είπε.

«Ποιος ασχολείται με το καλό; Ξέρεις πόσες καλές κριτικές έχω γράψει και δεν έχει ασχοληθεί κανείς; Δεν με έχει πάρει ποτέ κανείς να μου πει ότι χάρη στη δική μου εκπομπή πήρε κάτι καλύτερο. Έχει τύχει κανάλι πρόσφατα να έχει πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση για έναν παρουσιαστή και επειδή έγραψα ένα ρεπορτάζ, έδωσε κάτι παραπάνω σε παρουσιαστή μέχρι να αποχωρήσει για να μην φανεί ότι ισχύει αυτό που έγραψε η Μεσσαροπούλου».

