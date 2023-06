Life

“The 2Night Show” - Παπαδοπούλου: Ο χωρισμός και το νέο επαγγελματικό βήμα (βίντεο)

Η εντυπωσιακή επιχειρηματίας μιλά για τις ανατροπές που έγιναν στην προσωπική της ζωή και αποκαλύπτει τα μελλοντικά της σχέδια.

Στο "The 2Night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν καλεσμένη η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

Η εντυπωσιακή επιχειρηματίας, και δημοφιλής πρώην παίκτρια ριάλιτι, μοιράζεται τις πιο έντονες στιγμές από τη συμμετοχή της στο «Survivor All Star», μιλά για τις ανατροπές που έγιναν στην προσωπική της ζωή και αποκαλύπτει τα μελλοντικά της σχέδια.

Για τον χωρισμό της σχολίασε: "Όταν χωρίζουν οι άνθρωποι, κάποιοι σκέφτονται τα καλά, κάποιοι τα κακά. Εγώ κρατώ μόνο τα καλά, προχωράω. Δεν θα σου πω ότι δεν έκλαψα, δεν πόνεσα, δεν ένιωσα θυμό. Όλα αυτά τα στάδια. Πλέον νιώθω μόνο αγάπη, εύχομαι τα καλύτερα. Πλέον μιλάμε κιόλας σε καθημερινή βάση. Σουηδία. Πολιτισμός", ενώ για τον πρώην σύντροφό της ανέφερε: "Δεν με άφηνε και να δουλεύω, δεν ήθελε. Δεν ήθελε να κουράζομαι, ήθελε να μου τα προσφέρει. Πλέον νιώθω ότι μπορώ ότι και εγώ μόνη μου να πορεύομαι και να προσφέρω ως προς το ζην και το ευ ζην".

Για τη σχέση της με τη Βρισήιδα Ανδριώτου είπε: "Τελικά ο όρος φιλία υπήρχε; Σε μία διαφωνία ο ένας δεν πρέπει να ακούσει τον άλλο; Υπάρχουν και κάποιοι ηθικοί κανόνες. Δεν τσακώθηκα εγώ με τη συγκεκριμένη κυρία. Μέσα στο παιχνίδι χρησιμοποίησα τη λέξη "αδίστακτος" για τον Σπύρο Μαρτίκα και πάνω στα νεύρα μου είπα ότι είναι ό,τι χειρότερο έχω γνωρίσει στη ζωή μου σε ανθρώπινο επίπεδο. Είναι δικαίωμά της να μη μου μιλάει αλλά και στο δικαστήριο θα σου δώσουν την ευκαιρία να απολογηθείς. Οπότε για ποια φιλία μιλάμε; Δεν ξέρω αν θέλω να μου δοθεί μια ευκαιρία, κρατάω αυτόν τον άνθρωπο μέσα μου με αγάπη. Το αφήνω πίσω μου και βάζω τελεία".

Τέλος αποκάλυψε ότι πρόκειται να παρουσιάσει δική της εκπομπή στην Κύπρο. "Τις επόμενες μέρες έχουμε το οριστικό ραντεβού που θα διευκρινισουμε τα οικονομικά μας και το τι καλούμαι εγώ να κάνω. Θα είανι μαγκαζίνο το σαββατοκύριακο. Είναι ένα μικρό κανάλι, αλλά καλύτερα να είσαι πρώτος στο χωριό παρά τελευταίος στην πόλη", αποκάλυψε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.