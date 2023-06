Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: η κοιλιοπλαστική, το ελιξίριο της ζωής και οι παγίδες της άμμου

Πλούσια είναι και την Τρίτη η θεματολογία της εκπομπής του ΑΝΤ1, με την Σοφία Αλιμπέρτη. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Τα οφέλη της κοιλιοπλαστικής δεν είναι μόνο αισθητικά. Ο πλαστικός χειρουργός Τάσος Αναστασόπουλος εξηγεί πώς η κοιλιοπλαστική βοηθάει και σε άλλα προβλήματα, όπως είναι ο πόνος στη μέση.

Πόσο επικίνδυνη είναι η λοίμωξη από στρεπτόκοκκο και τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε; Η παιδίατρος Καλλιόπη Κουλουφάκου έχει τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά μας.

Πότε η κατανάλωση αλκοόλ γίνεται εξάρτηση; Η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια & σύμβουλος εξαρτήσεων, Μαρία Νικολοπούλου εξηγεί τις συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ καθώς και τα σημάδια της εξάρτησης.

Κι όμως, το κεφίρ είναι ελιξίριο της μακροζωίας! Ο Κωνσταντίνος Ξένος αναλύει όλα τα καλά που προσφέρει στον οργανισμό μας η κατανάλωση κεφίρ.

Πόσες παγίδες μπορεί να κρύβει η άμμος; Ο δερματολόγος - αφροδισιολόγος Γιάννης Μπάρκης αναλύει τα συμπτώματα των μυκητιάσεων και πώς μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε.

