Ζάκυνθος: Ναυαγοσώστης έσωσε παιδί από πνιγμό σε πισίνα

Παραλίγο τραγωδία σε ξενοδοχείου. Κοριτσάκι μπήκε στην πισίνα χωρίς να το δει η μητέρα του και πήγε να πνιγεί. Η σωτήρια επέμβαση του ναυαγοσώστη...

Από βέβαιο πνιγμό έσωσε ένα 6χρονο κοριτσάκι Πατρινός ναυαγοσώστης, ο οποίος εργάζεται σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Καλαμάκι Ζακύνθου.

Πρόκειται για τον Αλέξη Βασιλόπουλο, ο οποίος εντόπισε εγκαίρως το παιδί και επενέβη άμεσα, σώζοντας το κοριτσάκι, το οποίο είχε διαφύγει της προσοχής της μητέρας του και είχε βουλιάξει στο νερό που υπήρχε στην πισίνα.

Ο ίδιος περιγράφοντας το περιστατικό στην εφημερίδα Γνώμη της Πάτρας αναφέρει: «κατά την διάρκεια της υπηρεσίας μου και ενώ βρισκόμουν επάνω στην γέφυρα παρατήρησα ότι δύο παιδάκια είχαν ξεφύγει της προσοχής της μητέρας τους, με αποτέλεσμα το ένα να βρίσκεται μπροστά στις σκάλες της πισίνας που το βάθος του νερού, είναι 1.40.

Το άλλο είχε φθάσει μπροστά από την γέφυρα που το νερό έχει βάθος 1,80. Δεν πήρα τα μάτια μου πάνω από τα παιδιά, έχοντας κακό προαίσθημα… Το μικρότερο παιδί, 6 ετών, βούτηξε χωρίς κανένα βοήθημα. Κουνούσε τα χέρια του και κάποια στιγμή που το κεφάλι του έφθασε στην επιφάνεια έβγαλε έναν πνιχτό ήχο.

Αντιλήφθηκα πως ήταν σε εξέλιξη σιωπηλός πνιγμός και χωρίς να χάσω χρόνο, αφού έλεγξα τη γέφυρα πήδησα από πάνω για να κερδίσω χρόνο. Έπιασα το παιδί και το έβγαλα στην επιφάνεια. Είχε τρομάξει αρκετά», ανέφερε ο Πατρινός ναυαγοσώστης, ο οποίος θέλει να ευχαριστήσει και δημόσια τον εκπαιδευτή του, Βασίλη Χατζόπουλο.

Η μητέρα του παιδιού τον ευχαρίστησε, ενώ ο ίδιος εφιστά την προσοχή στους γονείς μικρών παιδιών να τα έχουν πάντα υπό την επίβλεψή τους, καθώς το κακό παραμονεύει.

